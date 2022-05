Filho do desembargador Yedo Simões morre no AM e autoridades emitem nota de pesar

Manaus (AM) – Marcos Ayden Simões de Oliveira, de 48 anos, filho do desembargador do Tribunal de Justiça do Amazonas (TJAM), Yedo Simões de Oliveira, morreu na manhã deste domingo (8), enquanto comemorava o dia das mães em um sítio.

Marcos, era conhecido como Marquinhos e era especial. O filho do desembargador escorregou e caiu, batendo a cabeça na festa no sítio da família. A causa da morte pode ter sido um Acidente Vascular Cerebral (AVC), devido o impacto da batida foi forte.

Marquinhos está sendo velado na funerária Canaã, localizada na rua Major Gabriel, Centro da cidade, e deve ser enterrado até o fim da tarde.

Prefeitura e Governo lamentam

Em condolências a morte de Marquinhos, o Governo do Amazonas e a Prefeitura de Manaus lamentaram o ocorrido com o filho do magistrado.

Em nota, o Governador Wilson Lima presta solidariedade e pede para que Deus possa confrtar o coração dos familiares.

“Neste momento de profunda tristeza, o governador Wilson Lima manifesta pesar aos familiares e amigos, prestando solidariedade pela perda irreparável e rogando a Deus que possa confortá-los”, disse a nota.

Já a Prefeitura de Manaus, por meio do prefeito em exercício de Manaus, Wallace Oliveira, também se entristeceu pelo luto da família Simões e prestou os seus sentimentos.

“Deixo todo apoio e sentimentos de pesar aos familiares e amigos de Marcos Oliveira neste momento de profunda dor e tristeza”, disse Wallace Oliveira.

Edição Web: Bruna Oliveira

