Prefeitura intensifica ações de limpeza para diminuir casos de dengue em Manaus

Manaus (AM) – A incidência do Aedes Aegypti é um perigo para os moradores de Manaus. Assim, com o objetivo de diminuir os casos de dengue, e outras doenças como o zika vírus e o chikungunya, as secretarias municipais de Limpeza Urbana (Semulsp) e de Saúde (Semsa) realizaram diversas ações integradas na cidade. Os trabalhos foram vistoriados pelo prefeito David Almeida, na manhã desta quarta-feira (18).

O município de Manaus registrou este ano, entre janeiro e abril, 867 casos notificados de dengue, 56 casos de zika vírus e 45 de chikungunya. Nesse mesmo período do ano passado, foram notificados 2.906 casos de dengue, 58 casos de zika e 54 de chikungunya.

Os primeiros seis bairros prioritários são: Redenção, Alvorada, Compensa e Lírio do Vale, na Zona Oeste; e Jorge Teixeira (3ª e 4ª etapas) e Zumbi dos Palmares, na Zona Leste.

Programação

A intensificação do combate ao mosquito Aedes aegypti, que será executada em parceria com a Fundação de Vigilância em Saúde (FVS/AM) e a Semulsp, terá início no bairro Redenção, que apresentou um índice de infestação predial do Aedes de 3,8%, e que já registra este ano 17 casos notificados de dengue, quatro de zika e dois de chikungunya.

O prefeito David Almeida acompanhou as atividades. Foto: Dhyeizo Lemos/Semcom

Após a atividade no bairro Redenção, a ação vai passar a atuar nos bairros Zumbi, que apresentou um índice de infestação de 9%, Jorge Teixeira com índice de 4,6%, Alvorada com 4,4%, Lírio do Vale com 2% de infestação e Compensa com 3,4%.

“O Ministério da Saúde considera um índice de infestação acima de 4% como de alto risco para as doenças transmitidas pelo Aedes. E os seis bairros foram selecionados a partir da avaliação desse indicador, mas também pela ocorrência de um aumento de casos nos últimos meses”, informou o chefe do Núcleo de Controle da Dengue na Semsa, Alciles Comape.

“A intensificação do trabalho da prefeitura visa fazer a transversalidade das ações de limpeza, infraestrutura e saúde, resguardando a vida da população e prestando o melhor serviço para que possamos dar uma melhor condição de vida aos moradores de Manaus. Assim, nós damos mais respostas rápidas. O mosquito Aedes aegypti transmite várias doenças e a conscientização é necessária para que possamos dar a destinação correta para o lixo. Inclusive, de todas as coletas que foram realizadas ontem, 37%, segundo as informações da Semsa, estavam armazenadas no lixo dentro de casa”, enfatizou Almeida.

Limpeza

Trabalhadores da Semulsp estão há uma semana no bairro Redenção, Zona Centro-Oeste, com uma grande ação de limpeza com serviços de varrição, capinação, poda e remoção de grandes objetos, lavagem e outros serviços. Educadores ambientais também percorreram o bairro orientando sobre o descarte correto de seus resíduos.

“A Prefeitura de Manaus, por meio da Semulsp, já está na Redenção há uma semana com nossas equipes de conscientização. São mais de 60 pessoas que trabalham de porta a porta orientando e entregando folder com informações sobre a limpeza de seus terrenos e das ruas. E, até quando for necessário, estaremos aqui com mais de 400 homens trabalhando de forma intensa com a limpeza pública do bairro Redenção”, declarou o secretário da Semulsp, Altervi Moreira.

O secretário destacou a importância da colaboração da população. “É importante que a população nos ajude limpando seus terrenos para que esses focos sejam definitivamente neutralizados ou exterminados. E também que deixe um bairro limpo, uma cidade saudável”, ressaltou.

*Com informações da assessoria

