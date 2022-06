Termo de cooperação é discutido entre prefeitos da Região Metropolitana de Manaus

Na reunião foi discutida a elaboração de um termo de cooperação operacional, para que os taxistas que atuam no atendimento intermunicipal possam circular nos municípios vizinhos com passageiros

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, por meio do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), promoveu um encontro entre os prefeitos que administram as cidades que compõem a Região Metropolitana de Manaus, com o objetivo de debater a mobilidade urbana no modal de táxi intermunicipais que atendem os municípios. O encontro aconteceu na tarde desta terça-feira (31), na avenida Urucará, bairro Cachoeirinha, zona Sul.

Na reunião foi discutida a elaboração de um termo de cooperação operacional, para que os taxistas que atuam no atendimento intermunicipal possam circular nos municípios vizinhos levando passageiros.

Para o diretor-presidente do IMMU, Paulo Henrique Martins, a reunião é um marco para a organização do transporte intermunicipal de táxi entre Manaus e os municípios vizinhos.

“Com a liderança de David Almeida e o entendimento entre os demais prefeitos, formularemos um acordo operacional capaz de atender aos anseios dos usuários do modal em questão”, informou Paulo Henrique.

O prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa, salientou que a cooperação técnica entre os municípios é importante para trazer harmonia, ordenamento do serviço de táxi-lotação e a garantia de ir e vir sem sofrer sanções.

“O prefeito David Almeida está de parabéns por ter aberto as portas aos outros prefeitos da RMM e entender que o serviço é essencial e vai beneficiar a população que utiliza o transporte e que muitas vezes os trabalhadores são prejudicados por falta de espaço e intrigas entre motoristas de outras áreas, como também vai ajudar os municípios na questão da mobilidade urbana”, disse Anderson.

O prefeito de Manacapuru, Beto D’Angelo, também participou do encontro e enalteceu o acordo que será firmado entre as prefeituras, para beneficiar a população e os taxistas.

“Ficamos certos que será feito o termo de cooperação técnica onde tentaremos alcançar a satisfação dos municípios, para que todos possam trabalhar de forma tranquila, dentro da legalidade e com isso a população ganha um transporte com qualidade”, frisou.

Participaram do encontro, o diretor-presidente do IMMU; o prefeito de Manacapuru, Beto D’Angelo; o prefeito de Rio Preto da Eva, Anderson Sousa; e o prefeito de Autazes, Andreson Cavalcante.

*Com informações da assessoria

Leia mais:

Prefeitura intensifica retirada de lixo de rios e igarapés de Manaus

“Essa é a região mais rica do mundo, a região Amazônica”, diz Bolsonaro, na Marcha Para Jesus

Prefeitura se reúne com Ministério do Trabalho para alinhar ações voltadas a PcDs