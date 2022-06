Manauara critica quadrilha que dançou ‘Luísa Sonza’ em festa junina e viraliza; vídeo

Manaus (AM) – Um manauara fez um vídeo criticando uma quadrilha que dançou a música “Anaconda”, da cantora Luísa Sonza, no palco do Arraial do Centro Social Urbano do Parque Dez em Manaus e viralizou na web.

No vídeo, o homem critica a escolha da música para uma festa junina. “Isso porque a gente está falando de arraial. Aí a gente vê essas danças com essas músicas estúpidas que não tem nada a ver com arraial”, falou o homem.

O vídeo foi compartilhado em vários perfis de forte influência no Instagram e o homem recebeu apoio de vários internautas.

“Acabaram com o São João raiz. Concordo com ele, povo não tem respeito”, escreveram os internautas.

Veja o vídeo gravado pelo homem:

