Sine Manaus oferta 196 vagas de emprego nesta segunda (13)

Entre as vagas, há oportunidades para primeiro emprego e demais áreas; confira

Manaus (AM)- O Sine Manaus, oferta 196 vagas de emprego em várias áreas de atuação, nesta segunda-feira (13), das 8h às 17h. O candidato precisa validar a Carteira Digital e Previdência Social (CTPS) no aplicativo “Carteira de Trabalho Digital” ou acessar o site http://gov.br/trabalho e, para concorrer às vagas, deve acessar o site http://empregabrasil.mte.gov.br para fazer a solicitação de cadastro.

Para participar da pré-seleção e concorrer a uma das vagas disponíveis ou receber orientação de Cadastro, Carteira de Trabalho Digital e Seguro-Desemprego, os candidatos devem comparecer a um dos postos do Sine Manaus, localizados na avenida Constantino Nery, 1.272, no bairro São Geraldo, zona Centro-Sul, e no shopping Phelippe Daou, bairro Cidade de Deus, zona Norte.

Os interessados devem estar munidos do comprovante de vacinação (Covid-19), currículo e documentos pessoais (RG, CPF, PIS, CTPS, comprovante de escolaridade e residência). Não é necessário apresentar cópias, somente os documentos originais.

Vagas ofertadas para esta segunda:

Vagas Novas – 41

1 vaga – Analista Contábil

Escolaridade – ensino médio ou superior completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – coordenar e orientar as atividades contábeis; Desenvolver estudos, elaborar, publicar e converter as Demonstrações Contábeis; Atender as auditorias e fiscalizações internas e externas; Analisar e interpretar a legislação; Elaborar e analisar Informações Trimestrais – ITR e Demonstrações Financeiras Padronizadas.

Vaga disponível até 15 de junho 2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Analista Fiscal

Escolaridade – ensino médio Completo ou superior cursando;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – atuar ou auxiliar na apuração e na declaração de impostos diretos e indiretos de uma empresa. Realizar escrituração fiscal, atender fiscalizações e participar na análise dos procedimentos fiscais.

Vaga disponível até 15 de junho 2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Vendedor Porta-Porta

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – efetuar visitas aos possíveis compradores, objetivando a oferta de produto ou serviço.

Vaga disponível até 15 de junho 2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Frentista

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – prestar serviços aos clientes no abastecimento, limpeza e manutenção de veículos.

Vaga disponível até 13 de junho 2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Inspetor de Qualidade

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – ter cursos de Metrologia básica, Matemática básica, Ferramentas da Qualidade, Informática Básica, Leitura e interpretação de desenho técnico e TBO.

Atividades – supervisionar as etapas de produção de um produto, para que todos os procedimentos sejam feitos de acordo com os padrões estabelecidos de uma empresa ou indústria. Reportar todos os resultados das análises para a gerência.

Vaga disponível até 14 de junho 2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Operador de Empilhadeira

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Obrigatório ter experiências com manuseio de Empilhadeira a gás, cursos de NR-11, e ter disponibilidade de horário.

Atividades – Descarregar materiais e mercadorias dos veículos que chegam à instalação e empilhá-los nos locais designados. Localizar e transferir lotes de produtos para paletes ou caixotes de armazenamento ou remessa.

Vaga disponível até 13 de junho 2022 ou até o encerramento da vaga.

5 vagas – Atendente de Lanchonete

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – primeiro emprego;

Atividades – atender o público, servindo lanches (quentes ou frios), pratos rápidos, salgados, café e bebidas no balcão da lanchonete da loja. Recepcionar o cliente, informando-o sobre as opções oferecidas, anotar o pedido e encaminhar ao Chapeiro.

Vaga disponível até 13 de junho 2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Segurança do Trabalho

Escolaridade – ensino Médio completo ou técnico em Segurança do Trabalho;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – elaborar, participar da elaboração e implementar política de Saúde e Segurança no Trabalho (SST); Realizar auditoria, acompanhamento e avaliação na área; Identificar variáveis de controle de doenças, acidentes, qualidade de vida e meio ambiente.

Vaga disponível até 14 de junho 2022 ou até o encerramento da vaga.

30 vagas – Auxiliar de Linha de Produção

Escolaridade – ensino médio Completo;

Experiência – primeiro emprego;

Requisitos Obrigatórios – ter os seguintes cursos: TBO e NR-12; Vaga direcionada ao posto da Constantino Nery;

Atividades – atuar no setor de produção da empresa: separação de produtos e materiais, em processos de linha de produção, controle de qualidade.

Vaga disponível até 13 de junho 2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Confeiteiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – responsável pela produção de massas e doces variados, tais como salgados, canapés, biscoitos, bolos e caldas de sorvete, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 13 de junho 2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Operador de Caixa

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, receber valores da venda das mercadorias, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 13 de junho 2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Repositor de Mercadorias

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – fazer a organização, conservação e precificação dos produtos. Fazer o registro de entrada e saída de mercadorias, e controle dos níveis de estoque, solicitando a compra dos materiais necessários para reposição.

Vaga disponível até 13 de junho 2022 ou até o encerramento da vaga.

2 Vagas – Serralheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – soldagem com eletrodo revestido; Noções de pintura de estruturas metálicas; Habilidade com equipamentos de serralheria (furadeira, dobradeira, guilhotina, policorte e esmerilhadeira).

Vaga disponível até 13 de junho 2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Linha de Produção – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter laudo atualizado;

Atividades – auxiliar no processo produtivo e tarefas diversas.

Vaga disponível até 13 de junho 2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Departamento Pessoal

Escolaridade – ensino superior completo em Administração ou áreas afins;

Experiência – não é necessário;

Requisitos Obrigatórios – desejável que tenha conhecimento com sistema Alterdata, folha de pagamento, ponto eletrônico, férias, rescisão, e-social atualizada em legislação trabalhista, IR e Previdenciária;

Atividades – atuar em folha de pagamento, ponto eletrônico, férias, rescisão, e-social atualizada em legislação trabalhista, IR e previdenciária.

Vaga disponível até 13 de junho 2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – os candidatos precisam ter disponibilidade de horário;

Atividades – responsável em auxiliar processos administrativos e operacionais, trabalhando diretamente com o diretor da empresa.

Vaga disponível até 16 de junho 2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Inspetor da Qualidade

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – os candidatos devem residir em bairros da zona Leste de Manaus e ter cursos de Auditor de Qualidade e ISO 9001;

Atividades – preenchimento de formulários da qualidade; Verificar se os procedimentos estão sendo seguidos pelos operadores de extrusão; Realizar a verificação dimensional dos produtos através de instrumentos adequados; Testes em laboratórios nos produtos durante sua fabricação, conforme procedimentos internos; Inspeção de produtos em elaboração ou em fase de processamento e produtos acabados.

Vaga disponível até 15 de junho 2022 ou até encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Estoque – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – armazenar e organizar produtos, separar e receber entregas, realizar conferência e produtos a serem preparados.

Vaga disponível até 15 de junho 2022 ou até encerramento da vaga.

Vagas em Andamento – 155

3 vagas – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter Carteira Nacional de Habilitação categoria “A” e moto própria;

Atividades – deslocar-se até potenciais clientes para tentar vender produtos ou serviços, por meio de reuniões presenciais com apresentações, negociações e follow-up de vendas.

Vaga disponível até 13 de junho 2022 ou até o encerramento da vaga.

4 vagas – Motoboy

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na carteira de trabalho;

Atividades – realizar manutenção de equipamentos e acessórios; instalar tubulações; preparar locais para instalação; realizar teste de alta pressão (estanqueidade).

Vaga disponível até 13 de junho 2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Gerente Administrativo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter cursos de pacote Office nível avançado;

Atividades – liderar equipe para alcance de resultados; Gerenciar demandas operacionais e administrativas; Coordenação e organização de equipe e atendimento.

Vaga disponível até 13 de junho 2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico de Automóvel

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – registrada na Carteira de Trabalho;

Atividades – profissional com conhecimentos suficientes de Mecânica para diagnosticar, de forma precisa e rápida, problemas em automóveis, além de realizar reparos e manutenção em carros e motocicletas. Esse profissional é capaz de desmontar o automóvel, reparar e substituir qualquer peça, ajustar e lubrificar o motor de um veículo.

Vaga disponível até 13 de junho 2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor de Materiais de Construção

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – vender mercadorias em estabelecimentos do comércio varejista ou atacadista, auxiliando os clientes na escolha.

Vaga disponível até 13 de junho 2022 ou até o encerramento da vaga.

10 vagas – Auxiliar de Limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar a limpeza e manutenção das áreas internas e externas.

Vaga disponível até 13 de junho 2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Vendedor Externo

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – demonstrar produtos, atender clientes, controlar entrada e saída de mercadorias, preparar mercadorias para venda, promover a venda de produtos, expor mercadorias nos pontos de venda e trocar mercadorias.

Vaga disponível até 13 de junho 2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Auxiliar de Recursos Humanos – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – Desejável vivência em empresa certificada ISO 9001/14001; Auditorias Internas.

Atividades – auxiliar nos sub processos de treinamento e desenvolvimento, recrutamento e seleção, e departamento pessoal.

Vaga disponível até 13 de junho 2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Torneiro Mecânico

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de Usinagem e Metrologia Básica; Desejável: Vivência em empresa certificada ISO 9001/14001;

Atividades – operar furadeira elétrica, serra mecânica/elétrica e torno mecânico, para confeccionar peças de acordo com o solicitado para manutenção em máquinas, equipamentos e outros, recuperando-os de forma preventiva e corretiva.

Vaga disponível até 13 de junho 2022 ou até o encerramento da vaga.

3 vagas – Auxiliar de limpeza – vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – não é necessário;

Atividades – realizar a limpeza e manutenção das áreas internas e externas.

Vaga disponível até 13 de junho 2022 ou até o encerramento da vaga

1 vaga – Cozinheiro

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – residir nos seguintes bairros: Novo Israel; Lagoa Azul; Viver Melhor; Santa Etelvina ou nas proximidades;

Atividades – planejar cardápios e elaborar o pré-preparo, o preparo e a finalização de alimentos, observando métodos de cocção e padrões de qualidade dos alimentos, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 13 de junho 2022 ou até o encerramento da vaga.

2 vagas – Peixeiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, limpeza, armazenamento e exposição dos produtos, conforme normas estabelecidas.

Vaga disponível até 13 de junho 2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Assistente Administrativo – vaga exclusiva para Pessoa com Deficiência (PcD)

Escolaridade – ensino médio completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter curso de pacote Office;

Atividades – realizar atendimento ao cliente, recebimento de veículos, acompanhar os serviços dos veículos na oficina, entre outras atividades inerentes à função.

Vaga disponível até 13 de junho 2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Marceneiro

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – seis meses na Carteira de Trabalho;

Atividades – separação de ferramentas e acessórios de marcenaria.

Vaga disponível até 13 de junho 2022 ou até o encerramento da vaga.

1 vaga – Mecânico Marítimo

Escolaridade – ensino fundamental completo;

Experiência – um ano na Carteira de Trabalho;

Requisitos Obrigatórios – ter experiência com motor de popa;

Atividades – proteger componentes, testar motores, turbo alimentadores e componentes, demonstrar competências pessoais, montar motores e turbo alimentadores.

Vaga disponível até 13 de junho 2022 ou até o encerramento da vaga.

*Com informações da assessoria

Edição Web: Bruna Oliveira

