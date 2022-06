Estudantes da rede pública do interior concorrem a vagas em universidade

Inscrições devem ser realizadas até as 17h do dia 28 de junho

Manaus (AM)- Os estudantes da Secretaria de Estado de Educação e Desporto do interior do estado podem concorrer a vagas específicas para os polos de Benjamin Constant, Coari, Humaitá, Itacoatiara e Parintins, por meio do Processo Seletivo para o Interior (PSI), da Universidade Federal do Amazonas (Ufam).

No total, 600 vagas estão sendo ofertadas a esse público. A secretária executiva adjunta do Interior, Ana Maria Freitas, frisa que o processo seletivo é uma oportunidade para os alunos desenvolverem as habilidades em sua própria região, excluindo a necessidade de vir a Manaus para cursar o ensino superior.

“Os estudantes precisam de oportunidades, de saber suas possibilidades. Muitas vezes eles não sabem que há um campus próximo do seu município e que oferta um curso que ele vai poder aplicar ali mesmo na sua cidade. Então estamos incentivando a participação deles para que possam chegar a patamares mais altos”, pontua a secretária.

Polos

As vagas são destinadas às unidades acadêmicas nos municípios de Benjamin Constant (Instituto de Natureza e Cultura/INC); de Coari (Instituto de Saúde e Biotecnologia/ISB); de Humaitá (Instituto de Educação Agricultura e Ambiente/Ieaa); de Itacoatiara (Instituto de Ciências Exatas e Tecnologia/Icet), e no município de Parintins (Instituto de Ciências Sociais, Educação e Zootecnia/ICSEZ).

A inscrição tem o custo de R$ 100 e deve ser realizada até as 17h do dia 28 de junho, via Internet, no endereço eletrônico: https://compec.ufam.edu.br.

