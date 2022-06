Os superiores da área de saúde ganham força nos últimos anos

Durante a pandemia da Covid-19, a atuação dos profissionais de saúde na linha de frente do combate ao vírus despertou a atenção de pessoas do mundo inteiro. No Brasil, de acordo com um levantamento do Observatório de Ensino Superior, foi registrado um aumento expressivo no número de matrículas nos cursos de saúde, tanto na modalidade presencial quanto no ensino a distância. Entre os de maior procura, estão os cursos de Psicologia, Medicina, Odontologia, Biomedicina, Enfermagem e Fisioterapia.

“Nos últimos anos, o mercado de trabalho da saúde aumentou cerca de 200% e isto tem fomentado uma maior procura pelos cursos desta área. Como instituição de ensino, estamos investindo cada vez mais nos cursos de saúde, tanto em recursos humanos, com docentes altamente qualificados, como em infraestrutura, promovendo para o nosso aluno uma experiência acadêmica inovadora, com desenvolvimento de competências e habilidades imprescindíveis a uma melhor empregabilidade”, explica Juliana de Fátima Macedo Santos, líder nacional da área da saúde da Wyden. A instituição possui cursos de Odontologia, Farmácia, Fisioterapia, Enfermagem, Biomedicina, Gestão Hospitalar, entre outros.

Um dos exemplos desta tendência é o estudante João Cléber Oliveira Dias do Nascimento, que ingressou no curso de Farmácia da Wyden em 2021 e revelou ter tido três motivos para escolher um curso da área.

“Primeiro, observei que na pandemia a área de trabalho na saúde cresceu; segundo porque me inspirei na minha irmã que é enfermeira, mas atualmente está cursando Farmácia e o terceiro é um motivo religioso, por eu ser do Candomblé e meu orixá ser Omolú, Deus da Cura e da Doença, que representa todos os profissionais de saúde. Isso sempre me chamou atenção para a área, pois eu queria ser igual a ele”, explica João Cleber. O estudante ainda reforça que por sua mãe e sua avó necessitarem de cuidados especiais, a vontade de trabalhar na área farmacêutica despertou grande interesse.

TENDÊNCIA

Essa disparada pela procura por cursos de saúde também foi notada por uma pesquisa global feita pela Pearson Education. Segundo o estudo, foram entrevistados 2 mil pais e alunos universitários entre 11 e 17 anos. Dentre os pais, 64% deles disseram ter percebido aumento de interesse por parte dos filhos em assuntos relacionados à ciência com o surgimento da pandemia. No Brasil, esse índice foi ainda maior, chegando a 67%. A pesquisa também revelou que 64% dos alunos consideram escolher a carreira profissional influenciados pela pandemia. O estudo foi realizado no Brasil, Estados Unidos, China e Reino Unido.

INCENTIVO

Para auxiliar o ingresso dos estudantes, nos cursos de saúde a Wyden realizará até o dia 20 deste mês uma campanha com descontos especiais para os cursos da área da saúde, nas modalidades presencial e semipresencial.

