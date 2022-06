Veja quais países têm a gasolina mais cara e mais barata

Ainda que o petróleo seja uma commodity, ou seja, uma matéria prima cujo valor é estabelecido de maneira uniforme por meio da oferta e procura internacional, o valor final de seus derivados, como a gasolina, diesel e gás GLP, variam de forma extensa pelo mundo.

De acordo com dados do Global Petrol Prices, que pesquisa preços semanais na maioria dos 168 países analisados, o valor do litro de gasolina entre os dias 7 e 13 de junho chegava a US$ 0,02 na Venezuela e U$ 3 em Hong Kong, o equivalente a R$ 0,11 e R$ 15,4, respectivamente, na cotação atual.

Outros lugares e posição do Brasil

Depois da Venezuela, os lugares com a gasolina mais barata são a Líbia, em segundo lugar, e Irã em terceiro, seguidos de Síria, Argélia, Kuwait, Angola, Nigéria, Turcomenistão e Malásia.

Enquanto isso, no extremo oposto, os locais onde o combustível está mais caro são Hong Kong, que se encontra na 168ª posição da lista – que vai de região mais barata para a mais cara -, passando pela Noruega, em 167°, e Dinamarca, em 166°, seguidos de Finlândia, Islândia, Grécia, Países Baixos, República Central Africana, Mônaco e Singapura.

Até a semana passada, antes do reajuste pela Petrobras de 5,2% no preço do combustível na refinaria, o Brasil se encontrava no meio da lista, ocupando a 83ª posição, com a gasolina custando em média US$ 1,41, cerca de R$ 7,27, na cotação atual. O ranking atualizado, com os preços desta semana, deve sair na próxima segunda-feira (20).

