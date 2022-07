Carreta desgovernada tomba e esmaga carro de passeio em Manaus

Manaus (AM) – Uma carreta desgovernada que carregava ferros de construção, perdeu o controle, tombou e esmagou um carro de passeio, na noite desta segunda-feira (18), ao subir uma ladeira na rua Bonsucesso, no bairro Aleixo, na Zona Sul da capital.

De acordo com as informações preliminares de testemunhas, a carreta estava subindo a ladeira para entrar na empresa Ecol, onde seria descarregado o material que estava sendo transportado.

No entanto, ao chegar em determinado trecho da ladeira, o motorista perdeu o controle do veículo, e a carreta desceu desgovernada, de ré, na ocasião, atingiu e arrastou um carro de passeio, modelo Gol quarta geração, na cor prata, que estava estacionado na calçada.

Além disso o veículo de grande porte ficou atravessado na via, bloqueando a passagem de outros veículos, até mesmo de pessoas. Devido não impacto, o carro atingido ficou esmagado. Segundo relatos não havia ninguém dentro do automóvel.

Um guincho foi acionado para ajudar na remoção da carreta e do carro envolvido no acidente. Moradores do local ajudaram no trabalho de remoção. Ninguém ficou ferido.

