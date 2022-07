Porto da Ceasa recebe show de Sandrinha Andrade no “Arte pela Cidade”

Manaus (AM)- Mais uma intervenção do projeto multicultural “Arte Pela Cidade” foi realizada neste sábado (23) no porto da Ceasa, na avenida Mário Andreazza, Distrito Industrial, zona Sul. A cantora Sandrinha Andrade, a “Rainha do Bolero Lero”, se apresentou no local, até as 10h30.

O evento segue até o dia 28 de agosto, com mais de 150 atrações locais, de diversos segmentos artístico-culturais.

O diretor-presidente da Manauscult, Alonso Oliveira, enfatiza que a arte tem o poder de transformar vidas e cidades, desde as pequenas intervenções espalhadas pelos cenários urbanos, aos equipamentos culturais de Manaus. Ele explica que o objetivo é transformar o imaginário coletivo com pequenos estímulos no sentimento e no cognitivo.

“Dando continuidade ao projeto aqui no Porto da Ceasa, tivemos o privilégio de termos em nossa companhia, Sandrinha Andrade, que arrasou. É isso que queremos revelar: pessoas e cuidar da cidade de Manaus. A Sandrinha deu uma lição de vida para todo mundo. Com seu alto-astral, deixou todos os permissionários muito contentes”, finalizou.

Ao todo, 21 pontos da cidade, como feiras, mercados, praças, parques, galerias e terminais de integração, serão usados para agitar a população ao longo da programação, durante os 45 dias que antecedem o “#Sou Manaus Passo a Paço”.

A “Rainha do Bolero Lero”, que encantou os permissionários e quem passava pelo local, com um repertório da cumbia ao flashback internacional, valorizando a Música Popular Brasileira como, “Infiel”, de Marília Mendonça, “Diana, Porque Brigamos”, de Odair José e muitas mais.

“Estou muito feliz, porque estão dando oportunidade a nós. Eu completei este mês, 31 anos de carreira e é a primeira vez que faço um evento para a Prefeitura de Manaus. Quero parabenizar nosso prefeito. Ele está lembrando de todos e isso é muito importante”, finalizou Sandrinha Andrade.

A segunda fase do projeto iniciou na última quinta-feira, 21/7, e segue até este domingo, 24/7, com sete atrações locais: Kaiza Marques, Família Seven, Sandrinha Andrade, Trio Nordestino, Grupo Calçada, Grupo Vila da Barra e Cileno.

A Prefeitura de Manaus, por meio da Fundação Municipal de Cultura, Turismo e Eventos (Manauscult), realizou a iniciativa que acontece em parceria com a Secretaria Municipal de Comunicação (Semcom), Secretaria Municipal de Agricultura, Abastecimento, Centro e Comércio Informal (Semacc) e Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU).

