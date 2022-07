Homem morre após ser atingido por bala perdida em ataque criminoso no Jorge Teixeira

Manaus (AM) – Anazildo Piculi Ribeiro, de 49 anos, morreu, na noite de quarta-feira (27), após ser atingido por bala perdida no dia 20 de julho, na garagem da própria residência, localizada na rua Plutarco, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus.

De acordo com informações repassadas pela polícia, o enteado da vítima registrou o Boletim de Ocorrência (BO) informando que no dia do crime a vítima estava na garagem de casa quando foi alvejada por uma bala perdida.

Ainda conforme as informações, o alvo dos criminosos era um traficante do local identificado apenas como “Pablo”. Entretanto, durante a ação criminosa, Anazildo foi atingido.

A vítima foi socorrida pelo Serviço de Pronto Atendimento (Samu) e encaminhada para o Hospital e Pronto-Socorro (HPS) Platão Araújo, na Zona Leste, onde permaneceu internado até a última terça-feira, quando não resistiu aos ferimentos e morreu na unidade hospitalar

O corpo da vítima foi removido pelo Instituto Médico Legal (IML). O caso será investigado pela Delegacia Especializada em Homicídios e Sequestros (DEHS).

Vítimas de bala perdida em Manaus

Somente neste ano, a capital amazonense já registrou, pelo menos, seis casos de vítimas de bala perdida. Um dos casos foi de uma criança de 6 anos, no bairro Petrópolis, Zona Sul de Manaus. O garoto foi atingido enquanto brincava no pátio de casa, no dia 16 de maio. Felizmente, ele sobreviveu.

A história foi diferente para a jovem Vitória Caroline Pereira Ferreira, de 21 anos. Ela não resistiu aos ferimentos e morreu no Hospital e Pronto João Lúcio, após ser atingida por uma bala perdida na cabeça, durante um ataque criminoso, no dia 3 de fevereiro, na rua Jucá, no loteamento João Paulo, no Jorge Teixeira.

Outra vítima de bala perdida em Manaus foi Ednaldo Felipe da Silva, de 55 anos. Ele foi atingido na noite do dia 15 de março, enquanto retornava da igreja, no bairro Coroado, na Zona Leste.

