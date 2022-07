Criança é atacada e morta por onça no Pará

Um menino de 9 anos foi atacado e morto por uma onça na tarde de quarta-feira (27), na comunidade onde a família mora, zona rural de Brasil Novo. Segundo informações de familiares, a criança teria saído à tarde para pescar em uma represa perto de casa e não retornou. As informações são do Jornal Folha do Progresso.

Ao chegar do trabalho, o agricultor conhecido como “Pelé” percebeu que o filho não tinha voltado. Com a ajuda de vizinhos, o homem fez buscas onde sabia que a criança tinha ido pescar. Cerca de 50 metros da represa, o pai se deparou com o corpo do filho sujo de sangue. A onça teria arrancado a cabeça do menino.

A propriedade onde a fatalidade aconteceu fica cerca de 70km do centro urbano da cidade, na região do Iriri.

O prefeito de Brasil Novo, Weder Carneiro, também conhecido como “Pirica”, lamentou a tragédia em sua página do Facebook.

“Foi com imensa tristeza que recebi as notícias sobre essa criança de aproximadamente 09 anos de idade, filho do seu Pelé das proximidades das vicinais 21 e 23, infelizmente a criança foi atacada e morta por uma onça na região do Iriri em nosso município. Peço a Deus que conforte a cada um da família, principalmente a seu Pelé que teve que ver o filho naquela situação que encontraram o menino no momento. Não tenho palavras para expressar minha tristeza nessa hora, estamos a sua disposição seu Pelé, estamos prontos para ajudá-los no que for preciso, meus sinceros sentimentos a vocês”, disse o prefeito. (Com informações do Informe Verdade).

*Com informações do Jornal Folha do Progresso

