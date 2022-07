Justiça manda penhorar bens de Ronaldinho Gaúcho por dever pensão à ex-noiva

O jogador de futebol Ronaldinho Gaúcho enfrenta mais um problema com a justiça brasileira, que mandou penhorar seus bens e bloquear suas contas bancárias até que ele faça o pagamento da pensão que deve a Priscilla Coelho, sua ex-noiva

O jogador aposentado tinha até o dia 28 de junho para cumprir a sentença, que julgou procedente o pedido de Priscilla pela pensão e reconhecimento de união estável, mas Ronaldinho, driblou a determinação e não cumpriu o que o juiz do caso ordenou. Uma prática que vem se arrastando há alguns anos em vários processos contra o craque.

Dessa vez, no entanto, Ronaldinho poderá perder alguns de seus bens se ignorar a sentença, além de não poder movimentar suas contas bancárias.

Caso Paraguai

Dois anos depois de ter sido preso em Assunção, Ronaldinho Gaúcho não tem mais pendências com a Justiça do Paraguai. Após ter feito um acordo com as autoridades do país, ele foi inocentado da acusação de ter entrado no país com passaporte falso, mas enfrenta agora processos no Brasil.

