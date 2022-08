Veja: Poses do cantor Chris Brown com fãs gera polêmica

Na internet, o público se divide entre os apoiadores do artista e aqueles que acharam o comportamento do músico inadequado

O cantor norte-americano, Chris Brown, se tornou novamente alvo de controvérsias, devido às fotos compartilhadas durante o meet and greets do artista, em que ele aparece em posições de conotação sexual com algumas fãs.

As imagens geraram um debate entre aqueles que acharam as posições inapropriadas e que não gostam do cantor, contra aqueles que não viram nada de mais e que ainda apoiam a carreira do rapper.

Veja fotos:

Imagens do cantor com fãs

O próprio Chris Brown também se manifestou nas redes sociais. Em seus stories ele agradece aos fãs e defende ser importante estar perto das pessoas que fizeram ele famoso e reconhecem o trabalho dele.

“Eu tenho os fãs mais legais do planeta… Estas são memórias que durarão com eles para sempre… Eu só existo porque esses fãs viram algo em mim que eu nunca pensei que fosse possível… artistas idiotas que não fazem contato visual com pessoas que tornaram possível até mesmo ter uma carreira”, escreveu o rapper.

O motivo para diferentes internautas se apresentarem contrários ao Chris Brown é a ficha criminal do artista. Ele foi condenado por agredir em 2009 a também cantora Rihanna, foi detido em 2016 por ameaçar uma mulher com uma arma de fogo e está sendo investigado atualmente por estupro.

*Com informações do IG

Leia mais:

Bruno Krupp é acusado de atropelar e matar jovem de 16 anos no RJ

Ellen Cardoso revela flagra de traição de Naldo Benny no celular

Família Gagliasso tem duas ações por racismo na Justiça; saiba