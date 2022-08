Caio Blat fala sobre sentir atração pelo mesmo sexo: ‘todo homem sente’

O ator e diretor Caio Blat refletiu sobre sexualidade e masculinidade frágil. Em entrevista dada ao Jornal O Globo nessa terça-feira (16), o artista falou sobre sua personalidade fluida, além de revelar que ele e sua companheira de 5 anos, a atriz Luísa Arraes, optaram por viver em casas separadas.

“Temos DR todo dia. A gente busca o lugar de cada um, não se fundir num relacionamento. Decidimos ser vizinhos, tenho o meu filho, um relacionamento incrível com a Maria”, declarou ele, que deu ainda mais detalhes de seu relacionamento com a famosa.

“Tem fase que estamos mais agarrados. Em outras, mais interessados em sair e ver pessoas, se perguntando “qual vai ser?”. A gente ajusta o tempo todo de acordo com o momento, encontrando onde cada um tem sua liberdade e seu desejo”, explicou o ator de 42 anos.

Foi justamente abordando esse tema de relacionamentos, que Caio Blat foi ainda mais fundo, ao fazer uma análise sobre a fragilidade da masculinidade do homem brasileiro: “Muitos homens não se permitem ser afetuosos. Quantas vezes um pai deixa de ser afetuoso com filho porque há esse distanciamento masculino? Às vezes, homens tomam susto quando chego beijando meus amigos”, contou ele.

E prosseguiu: “Essa masculinidade é frágil e tóxica para todos. Mais ainda para mulheres, que convivem há anos com a violência. Mas acho que a masculinidade frágil está saindo de moda, está cafona. A pior coisa de que alguém pode ser chamado hoje é de hétero top, virou uma figura antiquada”, opinou.

Caio Blat explicou que essa sua característica fluida não foi planejada e sim forjada, de suas próprias experiências de vida: “Cresci no teatro, a gente sempre teve muita liberdade sexual, convivemos com pessoas transgêneros, bissexuais. Fiz muitos trabalhos nus, meu corpo sempre esteve a favor da arte. Adoro usar saia, brincos que minha cunhada, Alice, faz para mim. Ela também pinta as minhas unhas”, detalhou Caio.

O ator declarou ainda, que tenta passar esse posicionamento para seu filho Bento e revelou acreditar que todo homem sente atração pelo mesmo sexo: “Falo que a gente tem que ter tranquilidade total, lidar com gêneros, brincar com isso. Todo homem acha graça em outro homem, sente atração, pode ser amoroso”, disse Caio Blat.

*Com informações do Em Off

