Programa oferece oficinas gratuitas de Culinária Sustentável em Manaus

Manaus (AM)- Inicia nesta quinta-feira (25) e segue até o próximo dia 28 de agosto, o programa Culinária Sustentável, uma iniciativa da NTICS Projetos, que visa promover um dos pilares da luta contra a fome no Brasil, que é orientar e modificar a relação do ser humano com o ciclo do alimento.

“A culinária sustentável é muito maior do que apenas receitas feitas a partir do reaproveitamento de alimentos. Ela envolve criatividade, planejamento, empreendedorismo e geração de renda. Somente por meio da informação podemos criar um cenário diferente para o Brasil e o mundo”, diz Ana Carolina Xavier, Diretora de Inovação e ESG da NTICS.

O programa que é patrocinado pela Whirlpool visa atender, prioritariamente, pessoas em situação de vulnerabilidade. Serão oferecidas oficinas que orientam desde o planejamento de compra, consumo, preparo para o melhor aproveitamento dos alimentos, até noções de empreendedorismo para geração de renda.

“Trabalhamos para melhorar a vida das pessoas em casa, com os nossos produtos e serviços, mas também temos como compromisso cuidar do planeta e das comunidades ao promovermos ações ligadas aos pilares ESG (Meio Ambiente, Social e Governança)”, disse Eduardo Vasconcelos, Diretor de Relações Institucionais, Antitruste e Comércio na Whirlpool América Latina.

O programa acontece em parceria com o Consulado da Mulher e vai passar pelas cidades de São Paulo/SP, Rio Claro/SP, Manaus/AM e Joinville/SC, de agosto a outubro de 2022, em ambiente digital, e pretende beneficiar cerca de 1.200 famílias. Durante os meses de execução, serão oferecidas seis oficinas por cidade, com 10 temas diferentes.

Além do conhecimento prático em culinária sustentável, o programa também vai estimular a criatividade e promover o empoderamento dos participantes, incentivando a criação de novas receitas que serão inseridas em um livro que será entregue junto com o certificado de conclusão. As receitas, assim como as oficinas de empreendedorismo, ficarão disponíveis em ambiente digital para toda a comunidade.

A programação completa está no site www.culinariasustentavel.com.br.

*com informações da assessoria

