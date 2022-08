Prefeitura de Manaus inicia atividades na 19ª Exposição ABRH-AM

A Prefeitura de Manaus, por meio da Secretaria Municipal do Trabalho, Empreendedorismo e Inovação (Semtepi), participou, nesta quinta-feira (25), da abertura do 19º Congresso Amazônico de Gente e Gestão e 19ª Exposição ABRH-AM, organizado pela Associação Brasileira de Recursos Humanos do Amazonas (ABRH-AM). O evento vai até esta sexta-feira (26) das 9h às 18h, no Centro de Convenções Vasco Vasques, bairro Flores, zona Centro-Sul.

A iniciativa, que conta com o apoio do Executivo municipal, reúne profissionais de referência no mercado brasileiro de Recursos Humanos, além de promover network entre profissionais e acadêmicos da área. Além do congresso, o público vai poder conferir a exposição, com mais de 30 estandes de empresas e prestadores de serviços diversos, incluindo o espaço da Semtepi.

“Nós trabalhamos no poder público Recursos Humanos, e fazemos isso muito bem, pois somos primeiro lugar no país em empregabilidade, por meio do Sine Manaus. Nossa maior especialidade é criar oportunidades. Vamos apoiar mais eventos como esse, que tragam network e compartilhamento de boas práticas para a população” , afirmou o secretário da Semtepi, Radyr Júnior, que representou o prefeito David Almeida na solenidade.

Durante os dois dias, a prefeitura vai realizar rodas de conversas e palestras, além da presença da equipe do Sine Manaus, que estará responsável pela captação de vagas com as empresas participantes e pré-seleção de candidatos às vagas de emprego; e de um contador para atender o público e prestar esclarecimentos quanto ao processo de formalização e legalização de empresas, emissão de nota fiscal e cadastro de empreendedores na prefeitura.

“A Associação Brasileira de Recursos Humanos é uma organização sem fins lucrativos, então nós precisamos do apoio do poder público para fazer acontecer eventos como esse, fazendo cumprir nossa missão: desenvolver pessoas e organizações. Agradeço esse apoio e o compartilhamento desses serviços para os visitantes da feira” , destacou a presidente da ABRH-AM, Silvana Aquino.

*Com informações da assessoria

