Morre vítima de atentado em loteria de Manaus

Manaus (AM) – Carlos Henrique da Silva Pontes, de 50 anos, uma das vítimas do atentado que ocorreu em uma casa lotérica dentro do Mercado Adolpho Lisboa, no Centro de Manaus, morreu na noite de domingo (21), após ficar seis dias internado no Hospital e Pronto Socorro 28 de Agosto.

A vítima deu entrada na unidade hospitalar, no dia 16 de agosto com queimaduras de 2º e 3º grau. Além de Carlos Henrique, outras quatro pessoas ficaram gravemente feridas em decorrência do incêndio.

Na ocasião do crime, um venezuelano de 60 anos, identificado como Luiz, invadiu a loteria com galões de gasolina, o homem jogou o combustível nas pessoas que estavam no local, e mesmo após ser contido por populares, ele conseguiu atear fogo no estabelecimento, vindo a deixar quatro pessoas com graves ferimentos.

A direção do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto emitiu uma nota informando sobre a morte da vítima. Confira:

“A direção do Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto informa que um paciente, vítima do incêndio em uma casa lotérica no Centro de Manaus, veio a óbito na noite deste domingo (21).

O paciente deu entrada no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) da unidade ainda na tarde de terça-feira (15), dia do incêndio, com queimaduras de 2º e 3º grau.

As demais vítimas do incêndio seguem internadas na unidade, recebendo acompanhamento da equipe multidisciplinar.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) lamenta o falecimento do paciente e se solidariza com a família”.

