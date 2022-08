Morre segunda vítima de incêndio criminoso provocado em lotérica de Manaus

Henison da Silva Mota não resistiu aos ferimentos e foi a segunda vítima do atentado

Manaus (AM) – Morreu, na tarde desta segunda-feira (22), a segunda vítima do incêndio criminoso em uma casa lotérica anexa ao Mercado Municipal Adolpho Lisboa, ocorrido último dia 15 de agosto, no Centro de Manaus. Henison da Silva Mota não resistiu aos ferimentos e veio a óbito por volta de 15h30.

Esta é a segunda morte após o atentado. Carlos Henrique Pontes, de 50 anos, foi o primeiro e morreu na noite deste domingo (21).

Em nota, o Hospital e Pronto-Socorro 28 de Agosto informou que o Henison “veio a óbito na tarde desta segunda-feira (22/08). O paciente deu entrada no Centro de Tratamento de Queimados (CTQ) da unidade com queimaduras de 2º grau”, diz trecho do documento.

Sobre as outras duas vítimas, a direção do hospital informou que “seguem internadas na unidade, recebendo acompanhamento da equipe multidisciplinar”, afirmou.

Já Domingo Siso, o homem venezuelano responsável pelo atentado está “internado no HPS João Lúcio e permanece na Unidade de Terapia Intensiva (UTI), sendo acompanhado pela equipe de intensivistas da unidade”, disse.

A Secretaria de Estado de Saúde (SES-AM) lamentou o falecimento do paciente e se solidariza com a família.

Investigação

O venezuelano Luis Domingo Siso, de 60 anos, de acordo com a Polícia Civil vai ser responsabilizado, agora, pelo crime de homicídio qualificado, por causa do falecimento das vítimas.

