Empate deixa Fluminense distante do líder

Rony do Palmeiras voltou a fazer gol de bicicleta, desta vez, no Maracanã

Honrando o que se esperava do líder e vice-líder do Campeonato Brasileiro, Fluminense e Palmeiras fizeram um jogo bem disputado no Maracanã. Seguindo a proposta de jogo habitual, o Flu teve maior posse de bola e tentou martelar a defesa alviverde com passes desde o campo de defesa. Por sua vez, o time de Abel Ferreira, consciente como sempre, tentou forçar o erro do tricolor, principalmente na saída de bola, para aproveitar o contra-ataque. Com estratégias que acabam se anulando, prevaleceu a igualdade. 1 a 1.

Embora não possam ser considerados tropeços por conta da qualidade dos adversários, os resultados do Fluminense contra Palmeiras e Corinthians evidenciaram a dificuldade do tricolor em disputar os principais títulos do país. Por mais que tenha sido melhor nas duas partidas, a equipe de Fernando Diniz esbarrou nos próprios erros, como falhas na saída de bola, e também não conseguiu superar as noites ruins do artilheiro Germán Cano.

Por outro lado, fica a confirmação de que o esquema de Fernando Diniz é capaz de neutralizar o jogo de uma das duas principais equipes do país há algumas temporadas, o que pode ser um acalanto para os próximos grandes jogos.

A única vez que isso não aconteceu foi aos oito minutos, quando Rony se desvencilhou da marcação de Nino e, num lindo lance individual, emplacou uma bicicleta para abrir o placar. Gol de placa no Maracanã.

Trinta minutos depois, aos 38, Arias bateu escanteio e Manoel cabeceou para empatar.

Com o empate, o Fluminense, agora com 42 pontos, permaneceu a oito de distância do Palmeiras e pode perder a vice-liderança para o Flamengo. Já o Palmeiras pode acabar a rodada com um ponto a menos de vantagem para o segundo colocado, em caso de vitória rubro-negra.

