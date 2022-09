Em Joanesburgo, Brasil enfrenta a África do Sul em primeiro amistoso

Classificadas para a Copa do Mundo Feminina 2023, as duas seleções focam as atenções na preparação para o Mundial

Após o título na CONMEBOL Copa América, a Seleção Feminina Principal volta a campo, nesta sexta-feira (2), para encarar a África do Sul. Em Joanesburgo, as duas seleções se enfrentam no primeiro dos dois jogos amistosos que farão na Data FIFA de setembro. A bola rola no Orlando Pirate, às 13 (Horário de Brasília).

No primeiro duelo pós-título da CONMEBOL Copa América Feminina, o Brasil chega com seis jogos de invencibilidade, soma-se a essa campanha o fato de não ter levado nenhum gol na campanha do octacampeonato. Do outro lado, a Canarinho irá encarar as Banyana Banyana, atuais campeãs da Copa Africana das Nações, que também não sabem o que é perder há seis jogos.

Classificadas para a Copa do Mundo Feminina 2023, as duas seleções focam as atenções na preparação para o Mundial. Para Lilie Persson, auxiliar-técnica da Seleção Feminina, será de extrema importância encarar diferentes perfis de adversários na jornada até a competição.

“A seleção da África do Sul é a melhor equipe deste continente, então, para nós, é muito importante enfrentá-las para nos prepararmos para o nível da Copa do Mundo FIFA Austrália e Nova Zelândia 2023. A treinadora delas, Desiree Ellis, vem fazendo um trabalho fantástico. Elas conseguiram se desenvolver muito neste último ano. Será uma grande batalha, com um estádio cheio de torcedores. Será realmente muito bom”, avaliou.

Para este duelo, Pia Sundhage chega com seis novidades em relação à equipe campeã da Copa América Feminina, são elas: as defensoras Thais e Day Silva, do Palmeiras, as meias Micaelly, do São Paulo, e Jaqueline, do Corinthians, e as atacantes Ludmila, do Atlético de Madrid (Espanha) e Gabi Nunes, do Madrid CFF (Espanha).

Na segunda-feira (5), as duas seleções voltam a se encontrar em mais um amistoso que fechará a Data FIFA. A partida será no Estádio Moses Mabhida Stadium, às 13h (Horário de Brasília), em Durban (África do Sul).

*CBF

Foto: Ricardo Stuckert/CBF

Edição Web: Bruna Oliveira

