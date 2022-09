Trinta e oito ônibus circulam após a meia-noite no Passo a Paço 2022, neste domingo (4)

Neste domingo, as equipes de fiscalização do transporte coletivo devem intensificar a operação das linhas disponibilizadas para o evento

Manaus (AM)- A Prefeitura de Manaus, via Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), decidiu ampliar a operação de trânsito e transporte para atender o segundo dia do #SouManaus Passo a Paço 2022, neste domingo (4), no centro histórico da cidade.

No total, serão 38 ônibus na circulação após a meia-noite e 90 trabalhadores, entre agentes de trânsito, fiscais de transporte e demais servidores no evento.

No trânsito, a mudança implementada, hoje, é para quem vem pela rua Luiz Antony, o desvio será feito na rua Alexandre Amorim com rua 10 de Julho, indo, em seguida, para a avenida Getúlio Vargas, avenida Sete de Setembro à direita, em direção à avenida Eduardo Ribeiro, local onde o motorista poderá buscar alternativas de estacionamento.

Transporte

Neste domingo, as equipes de fiscalização do transporte coletivo devem intensificar a operação das linhas disponibilizadas para o evento, aumentando o número de carros e viagens realizadas após a meia-noite.

Além das 16 linhas já definidas para uma viagem a mais após a meia-noite, a partir das 22h, 22 carros ficarão à disposição da população no terminal da Matriz para atender as demandas mais urgentes. Eles não terão um número de linha específico, partirão do terminal para as áreas de maior demanda na cidade. Esta operação será fiscalizada pelos fiscais do IMMU e pelos colaboradores do Acordo Operacional do Transporte Coletivo (Acop), para garantir organização no acesso aos ônibus.

Agentes de trânsito e fiscais do transporte coletivo estão no local para orientar a população.

*com informações da assessoria

Foto – João Viana/Semcom

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Trânsito e transporte é monitorado no Manaus Passo a Paço 2022

Vítima de acidente em Manacapuru morre após lutar 7 dias pela vida

Arquidiocese de Manaus recebe Cardeal Steiner