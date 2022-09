“Estamos fascinadas por Manaus”, disseram rappers Tasha e Tracie durante show

Manaus (AM)- O maior festival de artes integradas da região Norte, o #SouManaus Passo a Paço 2022, visa a inclusão da capital amazonense na rota dos grandes eventos nacionais e internacionais de todos os gêneros artísticos. Neste domingo (4) foi a vez do palco Caboquinho receber as rappers Tasha & Tracie, no auge do verão amazônico, na área portuária da cidade, localizada no centro histórico.

Na contracultura da atual cena de rap nacional, as irmãs gêmeas Tasha Okereke e Tracie Okereke, pela primeira vez em Manaus, fizeram um show memorável, apresentando um hip-hop oldschool (velha escola) cheio de atitude.

O repertório das irmãs é composto por músicas que relatam a própria vivência delas na periferia de São Paulo, seus desafios diários e suas superações. Os fãs manauaras cantaram todas as músicas e vibraram ao som de “trap funk”, interpretado pelas rappers.

“Tínhamos muita vontade de conhecer Manaus e ficamos felizes quando recebemos esse convite. Chegar aqui, sentir a energia da cidade e encontrar mulheres que se identificam com o nosso som é maravilhoso. A gente chega aqui e acha que vai apresentar o nosso trabalho e na verdade várias pessoas já conhecem. Estamos fascinadas por Manaus. Que cidade incrível”, comentou Tasha, e concordou Tracie.

A rapper Tracie Okereke ressaltou que a carreira delas iniciou com um blog de moda chamado “Expensive $hit” que divulgava uma moda acessível para mulheres que não tinham condições de expressar o seu próprio estilo, por meio das grifes que dominam a indústria da moda e, assim, após a criação do blog, passaram a criar as suas próprias roupas customizadas por elas mesmas, usando tesoura, agulha, linha e uma dose extra de criatividade.

“A gente começou com um blog e isso foi o que deu uma carreira para a gente inicialmente. Até hoje a gente colhe muito fruto disso. Sempre falamos sobre moda acessível para quem não tem grana mesmo. Ainda tem esse lado, logo a gente vai lançar aí a nossa coleção de roupas. Falamos muito sobre a moda sustentável e temos uma caminhada aí. É interessante e quem tiver interesse pode dar uma pesquisada”, descreveu Tracie.

Visando a inclusão de todas as pessoas, o show das rappers Tasha e Tracie também contou com uma profissional da Língua Brasileira de Sinais, que traduziu simultaneamente todas as músicas cantadas pelas artistas.

A relações-públicas Raisa Castro, 28 anos, marcou presença entre a galera hype que foi prestigiar as apresentações do palco Caboquinho. Ela expressa que a estrutura da edição deste ano está sem igual, além da escolha dos artistas renomados que compõem o line-up do evento.

“Este ano o #SouManaus superou todas as expectativas. As bandas que estão vindo são muito renomadas e é um evento que esperamos o ano inteiro para acontecer. Isso é para gente que gosta de cultura, de música, para gente que realmente vive isso”, expressou Raisa Castro.

*com informações da assessoria

Fotos – João Viana / Semcom

Edição Web: Bruna Oliveira

Leia mais:

Palco Tucupi recebeu grandes nomes da música pop

Manaus celebra o dia da Amazônia com Festivais

Fetam prorroga inscrições para Festival de Teatro na Amazônia