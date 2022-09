Disputa Feminina de Free Fire é destaque no 3° dia do espaço gamer do #SouManaus

As partidas foram realizadas no espaço Gamer Inovation, localizado no Casarão da Inovação Cassina

Manaus (AM)- Dando continuidade à novidade da programação gamer da sétima edição do “#SouManaus Passo a Paço 2022”, a Prefeitura de Manaus deu início, nesta segunda-feira (5) ao campeonato feminino de Free Fire, com uma showmatch (partida de exibição) entre as meninas da Logic Pro e da Amazon Masters, marcando o início dos jogos.

As partidas foram realizadas no espaço Gamer Inovation, localizado no Casarão da Inovação Cassina, e fazem parte dos projetos de expansão do maior festival de artes integradas da região Norte, que agora tenta abraçar o público gamer de Manaus.

Organizador do espaço e também diretor da Big Boss, empresa responsável por trazer a modalidade de Free Fire ao festival, Júllio Mesquita destacou a importância da novidade não apenas para o cenário de E-sports (esportes eletrônicos) feminino da cidade.

“Víamos que o cenário sentia uma falta de campeonatos, principalmente de campeonatos femininos. A ideia então foi diversificar e trazer coisas novas para a comunidade e todos que fazem parte dela”.

Ainda de acordo com Júllio, espaços como o #SouManaus Passo a Paço 2022 são de extrema importância para o crescimento do cenário como um todo.

“Queremos trazer mais jogos, como League Of Legends, Valorant e Pokémon Go, e mostrar para o jogador que está em casa que estamos, sim, pensando nele e fazendo esses eventos cada vez maiores. Nosso cenário tem muito a ganhar, a Big Boss e outras empresas vieram para somar e, quem sabe, mostrar para o resto do país que também podemos ser um polo de esportes eletrônicos”, concluiu.

Jogadora da Logic Pro, a jovem Heloísa Malcher, de 15 anos, destacou a excitação de fazer parte de um dos primeiros times da cena local a participar do festival, sendo um marco, também, para a comunidade feminina de Manaus.

“É muito difícil vermos campeonatos femininos e valorizados, então é muito gratificante nós termos sido convidadas para jogar aqui e mostrar nosso potencial, além de acabar com essa coisa de que meninas jogam mal. Também queremos mostrar que não é apenas um jogo, como muitos pensam, e que podemos, sim, levar como algo profissional”, finalizou.

Espaço Gamer Inovation

A programação do espaço Gamer Inovation teve início no primeiro dia do #SouManaus Passo a Paço 2022, no último sábado (3) com a realização do campeonato de Fifa durante os dois primeiros dias do festival.

O campeonato de Free Fire, atualmente o jogo mais popular no Brasil, de acordo com dados da Pesquisa Game Brasil (PGB), terá continuidade na terça-feira, 6/9, e contará com a presença de 12 times profissionais, agraciando o primeiro colocado com um prêmio de R$ 2,5 mil.

*com informações da assessoria

Fotos – Marcely Gomes / Semcom

Edição Web: Bruna Oliveira

