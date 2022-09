Nadal é eliminado nas oitavas de final do US Open

Rafael Nadal, número três do mundo, foi derrotado nas oitavas de final do último Grand Slam da temporada nesta segunda (5). Ele caiu diante do americano Frances Tiafoe, 26º colocado. Tiafoe derrubou o espanhol por 3 sets a 1, com parciais de 6/4 4/6 6/4 6/3, após 3h33min de partida na quadra central Arthur Ashe. Esta foi a primeira vitória do americano em três jogos contra Nadal.

O espanhol não havia perdido jogos de Slams no ano. Foi campeão no Australian Open e em Roland Garros e deu WO na semifinal de Wimbledon contra o australiano Nick Kyrgios. Nos Estados Unidos, Nadal não havia jogado nas últimas duas edições e vinha de nove vitórias seguidas, já que foi campeão em 2019.



Dessa forma, Nadal deixa escapar a chance de ampliar o número de títulos de Grand Slam para 32 e ficar com dois a mais que Novak Djokovic, ausente do US Open por questões sanitárias.



Em tarde inspirada, Tiafoe não só avançou às quartas de final, como venceu pela terceira vez em 16 jogos um tenista do top 5. Agora, ele encara o russo Andrey Rublev, 11º colocado, em busca de uma inédita semifinal.

O jogo

O jogo começou franco com os dois confirmando e Tiafoe conseguiu a quebra na segunda metade do set e foi bem no serviço fechando por 6/4.



No segundo set o Touro foi ao vestiário por oito minutos, colocou proteção nos punhos e na volta conseguiu elevar o nível mesmo reclamando certa lentidão aos seus treinadores no box. Ele devolveu o placar.



O terceiro set seguiu a tônica do primeiro com o americano vencendo no detalhe e sacando muito quando precisou. No quarto, Rafa abriu 3 a 1 com quebra, mas deu duplas-faltas, permitiu a reação do rival, perdeu chances de quebra a seguir e o americano sacou bem para abrir 5 a 3 e fechar com grandes devoluções.

