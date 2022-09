Nomes da música gospel levam mensagem de fé ao público do Passo a Paço 2022

Manaus (AM) – A programação do palco Caboquinho, do #SouManaus Passo a Paço 2022, realizado pela Prefeitura de Manaus, nesta terça-feira (6), teve louvor gospel e oração com o cantor Tonny Salles, banda Art Trio, banda Atrium e a muito aguardada Bruna Karla.

O primeiro a se apresentar foi o cantor local Tony Salles, que fez o público dançar um forró gospel bem animado. Com uma hora de show, o cantor adorou a Deus.

“Minha missão é cantar para todos e levar a palavra de Deus para católicos, evangélicos, adventistas, Miriam, tirou o pandeiro da sacola e adorou Deus, porque foi livre da escravidão do Egito, e é isso que faço”, concluiu Salles.

Quem também fez o público adorar a Deus foi o Art Trio, grupo da igreja Adventista, que já tem 24 anos trabalhando juntos e louvando o nome de Deus, Bau Marcos, Darlene Lima e Dieny Meira.

Apresentações musicais emocionaram o público do Passo a Paço Foto: Divulgação

Bau Marcos disse que já veio outras vezes ao Amazonas e que o calor do nortista é único, em especial, o calor do manauara.

“Já viemos outras vezes a Manaus e a outros municípios aqui do Amazonas, amamos os nortistas, mas o calor do manauara é único, a receptividade desse povo é fenomenal”, ressaltou Marcos.

Dando continuidade à noite gospel, a banda Atrium, composta por músicos cristãos de Manaus, fizeram o pré-show da grande atração da noite, Bruna Karla. O vocalista da banda, Felipe Netto, se emocionou durante os louvores e sua adoração a Deus.

“Nosso objetivo é levar o evangelho a partir de nossas músicas e participar desse evento aquecendo o público para a grande Bruna, me deixou grato, agradeço a Deus, e obrigado à Prefeitura de Manaus, por nos dar essa oportunidade”, destacou Felipe.

Com muita simpatia, a cantora gospel Bruna Karla fez um show gigante. Uma voz forte, um timbre encantador, cantou seus principais e conhecidos louvores e fez o público louvar junto.

“Todas as vezes que venho a Manaus sou muito bem recebida por todos, e estar aqui pós-pandemia me deixa muito feliz, o Senhor já está transformando tudo em alegria, com novas histórias, novos dias, vamos declarar que o Senhor é fiel”, disse a cantora.

*Com informações da assessoria

