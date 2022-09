Juliette prepara apresentação especial para o Rock in Rio, diz jornalista

Recentemente, Juliette apareceu com Demi Lovato nos bastidores do festival

Juliette no Rock in Rio

Após curtir os dias de festa do Rock in Rio no último final de semana, Juliette estaria preparando uma apresentação surpresa no último dia do festival. Quem deu a informação foi o jornalista José Norberto Flesh, conhecido por adiantar informações sobre os bastidores de shows e contratações no mundo da música.

“Juliette no Rock in Rio! Passarinho acaba de vir cantar aqui na janela que a @juliette tá ensaiando um show especial e surpresa para fazer nesse domingo no festival”, escreveu no perfil do Twitter.

JULIETTE NO ROCK IN RIO!



Passarinho acaba de vir cantar aqui na janela que a @juliette tá ensaiando um show especial e surpresa para fazer nesse domingo no festival. — José Norberto Flesch (@jnflesch) September 9, 2022

Por meio das redes sociais a ex-BBB não falou ou deu indícios sobre o assunto. Em stories recentes ela apareceu mostrando a nova decoração da casa aos seguidores.

O último dia do Rock in Rio contará com shows de Dua Lipa, Megan Thee Stallion, Rita Ora e Ivete Sangalo no Palco Mundo, além de Ludmilla, Macy Gray e Liniker com Luedji Luna no Palco Sunset.

Melhores amigas

Recentemente, Juliette chegou a encontrar a cantora Demi Lovato nos bastidores do Palco Mundo do Rock in Rio, mas revelou que não entendeu muita coisa da conversa.

“Eu acabei de encontrar a Demi e estou paralisada. Eu vim ver o show dela, de Justin [Bieber], de Iza. Minha primeira vez aqui. Eu não sei [o que ela falou]. Era inglês e o meu amigo é que sabe. Ela falou: ‘‘Juliette, nossos fãs falam muito de você. Gostam muito da gente’. Eu falava só ‘I love you’”, disse em entrevista ao G1.

As duas ainda posaram juntas em foto que foi publicada pela brasileira. “Sobre ontem, no meu primeiro Rock In Rio… que evento incrível, que energia única!”, escreveu na legenda da publicação.

*Com informações do iBahia

