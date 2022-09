Inscrições para curso de artes circenses terminam nesta quinta-feira (15) em Manaus

Manaus (AM) – As inscrições para a formação nas artes do circo em Manaus terminam nesta quinta-feira (15). A iniciativa oferece aulas de acrobacia de solo, acrobacia aérea, malabares, clown e dança. O curso gratuito é oferecido pelo Liceu de Artes e Ofício Cláudio Santoro.

A formação tem como principal objetivo capacitar pessoas para se tornarem novas potencias para atuarem na indústria criativa por meio das artes do circo. Esta é a primeira formação em artes circenses na capital amazonense.

O curso terá como professores artistas que são referências nas artes circenses na capital amazonense. Os docentes são: Ayla Tayna, Jean Winder, Jean Palladino, Oziel Oliveira e Fernanda Bezerra.

Inscrições

O curso é destinado a artistas e simpatizantes da área Foto: Divulgação

Para se inscrever no Curso de Formação em Artes Circenses é necessário comparecer ao Sambódromo de Manaus, Bloco F, no setor Secretaria Escolar, até esta quinta-feira (15), das 8h às 11h e das 13h às 17h. O curso é destinado a artistas e simpatizantes da área.

Os documentos necessários para participar são: cópia do RG e CPF; cópia do comprovante de residência; cópia do comprovante de escolaridade ou declaração escolar e foto 3×4. No caso de pessoas com idade abaixo dos 18 anos, também é necessário a cópia do RG e CPF do responsável.

Aulas

As aulas ocorrerão de segunda a quinta-feira, das 18h às 22h, no Sambódromo de Manaus, no bairro Dom Pedro, Zona Oeste de Manaus. A primeira turma iniciará a formação no dia 19 de setembro, com aulas até 30 de novembro.

