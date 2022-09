SouManaus Passo a Paço leva a alegria das artes circenses para o público

Manaus (AM)- O colorido, a alegria e a magia do circo, juntamente com a irreverência dos palhaços, não ficaram fora da programação do #SouManaus Passo a Paço 2022, deste domingo (4). O maior festival de artes integradas da região Norte levou para o centro histórico, região onde acontece o evento, trupes para interagir com crianças e adultos também.



Na praça Dom Pedro II, logo no início das atividades, quem passava era recepcionado pelo palhaço Tapioca, e o palhaço Pipoca se desdobrava em meio ao público, para criar esculturas de balões.



Matheus “Alegria”, que dá vida ao palhaço Alegria, conquistou a criançada com brincadeiras e, claro, muita palhaçada.

“O #SouManaus é muito importante para a cultura da nossa cidade. É isso que a população precisa para interagir com esse universo que é a cultura. Eu desejo que todos se divirtam muito nesses dias de festival”, comentou.

A dona de casa Fátima Santos trouxe o filho Fernando, de nove anos, para se divertir no #SouManaus. E ele foi logo interagindo com o palhaço.

“Essa iniciativa da prefeitura é muito importante, porque nossas crianças quase não têm oportunidades de participar de um evento tão grandioso. Vivem dentro de casa, só navegando na internet. Aqui elas podem se divertir à vontade e isso é muito bom”, afirmou.



Como parte do encanto das artes circenses, estão acontecendo apresentações de equilibrismo e malabares.

A programação prossegue na segunda e na terça-feira (5 e 6), com apresentações especiais para a criançada, como a do boneco de ventríloquo Luluzinho, com o artista Odiney; perna de pau; show de mágicas; e muita palhaçaria. Lembrando que tudo é apresentado gratuitamente.

