Samba Manaus anuncia venda de lote extra de ingressos

Manaus (AM)- O Samba Manaus 2022 anuncia lote extra de venda de ingressos para os setores da Área Vip e Camarote Samba Lounge.

O evento que acontecerá dia 8 de outubro, no Sambódromo com as atrações nacionais Belo, Dilsinho, Menos é Mais, Sorriso Maroto, Thiaguinho, Pixote, Turma do Pagode e o tradicional café da manhã com Harmonia do Samba esgotou os setores de Pista Casadinha, Área Vip e Camarote Samba Lounge logo nos primeiros dias de vendas.

Há ainda ingressos disponíveis para o setor Pista Individual. Vendas de ingressos físicos nas Centrais Oba Ingressos do Millenium Shopping e Manauara Shopping e on-line pelo: www.baladapp.com.br.

Ingressos disponíveis

Pista individual – R$90 – 2º lote

Área Vip – Open Beer até 3h, com entrada diferenciada, banheiros exclusivos, vista privilegiada dos shows – vendas para maiores de 18 anos – R$300

Camarote Samba Lounge – Open Bar e Open Food – água, cerveja, refrigerante e vodka até às 04h, com entrada diferenciada, ambiente conforto com ar condicionado vendas para maiores de 18 anos -R$610,00

Vendas no cartão em até 3 x sem juros. Os valores podem ser alterados nas viradas de lotes.

