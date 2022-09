CBF define mando de campo e Flamengo vai decidir final da Copa do Brasil no Maracanã

Em sorteio realizado na sede da Confederação Brasileira de Futebol (CBF), no Rio de Janeiro, foram definidos os mandos de campo das finais da Copa do Brasil. O primeiro jogo entre Flamengo e Corinthians, em 12 de outubro, será na Neo Química Arena. A volta, em 19 de outubro, será no Maracanã. O sorteio aconteceu nesta terça-feira (20).

O ex-atacante da Seleção Brasileira Jairzinho, o Furacão da Copa de 1970, foi o responsável por sortear a bolinha na sede da CBF.

Roberto de Andrade e Alessandro, diretor e gerente de futebol do Corinthians, respectivamente, e o presidente Duílio Monteiro Alves acompanharam o sorteio na CBF. O Flamengo esteve representado por Marcos Braz, vice-presidente de futebol, Diogo Lemos, membro do comitê de futebol, e Cacau Cotta, diretor de relações externas.

Grana em jogo

Com os prêmios pagos da terceira fase até as semifinais, Corinthians e Flamengo já receberam R$ 16,8 milhões cada da CBF. Na decisão, o valor em jogo é alto: R$ 25 milhões para o vice-campeão e R$ 60 milhões para quem levantar o troféu da Copa do Brasil de 2022.

Tanto os paulistas quanto os cariocas sonham com o Tetra da Copa do Brasil. O Flamengo – que disputará sua oitava final – foi campeão em 1990, 2006 e 2013. Por sua vez, o Corinthians, classificado para a sétima decisão de Copa, conquistou o título em 1995, 2002 e 2009.

Dorival Jr. e Vitor Pereira, técnico de Flamengo e Corinthians, respectivamente, também estiveram na sede da CBF e avaliaram o confronto. Cássio, capitão do Timão, e Diego, capitão do Flamengo, acompanharam os comandantes.

“O que vai definir a sorte de um campeonato como esse é a competência das duas equipes. Dois grandes que farão dos clássicos maravilhosos. Espero que tenhamos partidas leais em campo, que sejam definidas pela competência de cada uma delas e que nós tenhamos a responsabilidade de fazer um grande espetáculo para o público”, afirmou Dorival Jr., técnico do Flamengo.

“Meu desejo é que sejam dois grandes jogos, que valorizem o futebol brasileiro, que sejam jogos competitivos, que sejam decididos de fato pelos protagonistas, que são os jogadores, e vamos à luta”, disse o treinador do Corinthians.

*Com informações de Lance

