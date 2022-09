Giovanna Antonelli diz que após novela ‘Travessia’ fará pausa na carreira

A atriz Giovanna Antonelli anunciou em suas redes sociais que fará uma pausa na carreira logo após a revelação de que sua personagem Delegada Helô faria um retorno as telinhas na novela ‘Travessia’.

Em coletiva de imprensa realizada nesta quarta-feira (21), com o núcleo Delegacia da trama de Glória Perez, a atriz comentou a decisão de dar uma pausa na teledramaturgia.

Segundo Antonelli, a parada vem após dois anos de trabalhos extensos devido à pandemia. A atriz participou da primeira novela que foi ao ar totalmente gravada e contou que devido à emendar trabalhos, acabou cansando.

“Depois de fazer uma novela durante a pandemia que durou dois anos, que foi ‘Quanto Mais Vida Melhor’, e emendar com essa novela da Glória, que temos um longo caminho a percorrer, mais um ano, nada mais natural do que dar uma pausa. A gente não quer pensar no próximo ano em fazer novela, ainda mais eu que não atuo somente como atriz na minha carreira, faço milhões de outras coisas, tenho empresas e toco negócios (…) É uma pausa necessária para todo artista, para a gente poder se reciclar, se reinventar e começar tudo de novo.”

A atriz ainda comentou sobre o retorno de sua personagem, sucesso em ‘Salve Jorge’, de 2012, que marcou o público.

“Fazer a delegada Helô para mim, esse crossover que já acontece pelo mundo, merecia um espaço melhor na novela brasileira, então não tinha como estar participando disso. É um prazer estar participando disso tudo”.

Giovanna volta a atuar com Alexandre Nero, que em ‘Salve Jorge’ deu vida ao advogado Stênio e com Luci Pereira, que interpretou a cômica empregada doméstica Creuza, que torcia pelo relacionamento do casal.

A personagem de Antonelli terá ligação direta com os personagens centrais da trama, tanto com os responsáveis pela deepfake que mudou a vida de Brisa (Lucy Alves), quanto com a própria maranhense que foge para o Rio de Janeiro após ver a vida virar do avesso com a história.

