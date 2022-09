Manaus realiza passeio ciclístico e incentiva o respeito nas ruas

Manaus (AM) – A Prefeitura de Manaus, via Instituto Municipal de Mobilidade Urbana (IMMU), com o apoio da Fundação Manaus Esporte (FME), promoveu, nesta quarta-feira (21), um passeio ciclístico “Pedalando por Manaus”.

A atividade tem como objetivo chamar a atenção da sociedade sobre a importância do trânsito seguro e o respeito aos ciclistas. A ação está inserida na agenda da Semana Nacional de Trânsito.

“A Prefeitura de Manaus está voltada para a conscientização de todos. O trânsito é dinâmico, ele não para, é o ano todo. A bicicleta está surgindo como um veículo de transporte e nós precisamos entender que ela já faz parte do nosso trânsito”, enfatizou o educador de Trânsito do IMMU, Werrinson Freitas.

Segundo o gestor da Fundação Manaus Esporte (FME), Aurilex Moreira, a Prefeitura de Manaus está empenhada em mobilizar toda a sociedade para enxergar o ciclista como parte ativa na mobilidade urbana e também no fomento ao esporte.

“Dentro da mobilidade urbana, a bicicleta é um importante modal como meio de transporte. Agora, a cidade tem que compreender que o ciclista é um dos principais personagens do trânsito e que ele é o mais frágil, por isso sempre pedimos o respeito ao ciclista e, assim, teremos um trânsito mais harmônico e com menos acidentes”, disse.

Para o ciclista e líder do grupo “Os Bunitões”, Josenildo “Bonitão”, o compartilhamento das vias e a prevenção de acidentes deve ser o objetivo de todos os usuários das vias.

“Deve existir sempre o respeito do ciclista com o motorista e vice-versa. Os ciclistas devem respeitar as regras de trânsito e os veículos maiores devem prezar pela segurança dos menores, e, assim, evitaremos acidentes”, salientou Josenildo.

Os ciclistas saíram do Velódromo de Manaus, localizado no conjunto Aruanã, zona Oeste, seguiram pelas avenidas São Jorge, Constantino Nery, retornando pela avenida Loris Cordovil, Belmiro Vianez, Pedro Teixeira, Coronel Teixeira com chegada na Ponta Negra.

Agenda da Semana de Trânsito

Nesta quinta-feira (22)educadores do IMMU estarão com duas atividades em foco, com palestras em dois locais. A primeira ação será realizada no Centro Municipal de Educação Infantil (Cmei) Erick Vicente de Souza, no bairro São José Operário, zona Leste, como parte do projeto Trânsito na Escola.

A outra atividade será na avenida Torquato Tapajós, no bairro Tarumã. Os educadores estarão na loja Bemol, onde ministrarão palestras para mais de cem funcionários. A ação faz parte do projeto “Condutor Consciente”.

