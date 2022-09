Comédia musical encenada por PCDs estreia no palco do Teatro Amazonas

Manaus (AM) – A comédia musical “Uma Viagem Inclusiva pelo Folclore Brasileiro”, estreia nesta sexta-feira (23/09), às 20h, no Teatro Amazonas, com entrada gratuita. A representatividade é uma das marcas do espetáculo, encenado por Pessoas com Deficiência (PCDs).

A programação acontece em alusão ao Dia Nacional de Luta da Pessoa com Deficiência, celebrado na quarta-feira (21/09).

Para o secretário de Cultura e Economia Criativa em exercício, Candido Jeremias, a inclusão é um compromisso da pasta.

“Nós nos empenhamos em estimular os produtores artísticos e culturais na geração de conteúdo que seja acessível. Além disso, somos pioneiros em transmitir espetáculos e festivais com audiodescrição e Libras no Amazonas. A inclusão é um pilar desta gestão da Cultura. Ficamos felizes em levar essa apresentação maravilhosa para o Teatro Amazonas”, afirma o secretário.

Ao todo, serão 72 artistas envolvidos na apresentação do espetáculo, sendo 15 do Grupo Especial de Teatro e 23 da Formação de Dança do Liceu; 20 do Centro de Tradições Gaúchas Rancho Manauara; seis alunos da Escola Estadual Augusto Carneiro; quatro da Associação de Pais e Amigos do Down; e quatro do Programa de Dança, Atividades Circenses e Ginástica.

“O espetáculo nesse formato está acontecendo pela primeira vez, então a gente espera que todos possam perceber esse cuidado e preocupação que tivemos ao mostrar o trabalho e as habilidades artísticas desses artistas, buscando mostrar a importância de ações como essa, com novas possibilidades além da arte”, relata Sheila Campos, assessora de Inclusão da Pessoa com Deficiência da secretaria.

Viagem pelo folclore brasileiro

A apresentação é uma ficção inspirada em diversos contos, na qual um ser conduz a um mundo fantástico, a exemplo de histórias clássicas da literatura universal, como “Alice nos país das Maravilhas”, “Peter Pan”, “O Mágico de Oz”.

Nesse caso, as histórias e contos brasileiros são retratados com características regionais, trazendo uma reflexão sobre a diversidade folclórica no Brasil, o país do Carnaval.

“É uma grande oportunidade de mostrar ao público o talento e as habilidades desses artistas, que cantam, dançam e contracenam com os atores do Grupo Especial de Teatro do Liceu”, conta Davi Nunes, diretor do Liceu e responsável pelo espetáculo.

O espetáculo do Grupo Especial de Teatro e de Formação em Dança do Liceu de Artes e Ofícios Claudio Santoro, em conjunto com a Orquestra de Violões do Amazonas (Ovam), também tem a parceria da Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e do Centro de Tradições Gaúchas Rancho Manauara.

