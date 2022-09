Preso agride PM com barra de ferro na Zona Leste de Manaus

Manaus (AM) – A soldado da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), Michele Amorim Ferreira, de 31 anos, foi agredida com uma barra de ferro por um preso durante uma ocorrência no 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Tancredo Neves, localizado na Zona Leste de Manaus. A PM foi atingida no nariz e levou sete pontos.

Segundo a polícia, uma guarnição da 4ª Companhia Interativa Comunitária de Polícia (Cicom) havia atendido uma ocorrência em que um homem, identificado como João Milton Carlos Correia, de 24 anos, havia invadido uma igreja e estava pulando telhados de residências na rua Nova Vitória, bairro Gilberto Mestrinho.

No momento da agressão, Michele abria o camburão para retirar o homem da viatura e foi surpreendida com a pancada da barra de ferro, retirada do veículo pelo próprio preso.

Em áudio enviado para colegas, a PM ressalta que o indivíduo estava bastante alterado e tentando quebrar a viatura.

“Não teve como agente algemar, contemos ele, mas estava bastante alterado. O xadrez estava com defeito já e ele conseguiu arrancar a barra de ferro para acertar no meu rosto. Pegou sete pontos no meu nariz”, disse ela.

