Polícia ‘desarticula’ rinha de galo e 25 pessoas são detidas

Manaus (AM) – Equipes da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM), por meio do Comando de Policiamento Ambiental, detiveram 25 pessoas, neste domingo (25), suspeitas de participação em “rinhas de galo” na Vicinal da Fé, no bairro Distrito Industrial 2, Zona Leste de Manaus. O local contava com mais de 90 galos em gaiolas e caixas.

Quatro pessoas foram identificadas como responsáveis pelo evento que promovia o crime e estão presas, dentre elas, o dono do sítio em que a rinha ocorria.

A ocorrência foi encaminhada para a sede do 14º Distrito Integrado de Polícia (DIP), no bairro Tancredo Neves, localizado na Zona Leste de Manaus.

Conforme o tenente responsável pela investigação, Jorgeson, do Batalhão Ambiental, os policiais chegaram a rinha por meio de denúncia feita por linha direta informando que havia uma suposta prática de “rinha de galo” na localidade.

“Reunimos três viaturas e fomos verificar a situação. Quando chegamos ao local nos deparamos com a veracidade do crime. Vimos várias pessoas correndo com algum galo na mão e pulando o muro do quintal. Os que ficaram foram esses que estão aqui na Delegacia. Outros 50 ficaram no local por estarem em uma situação muito precária e já estavam abatidos”, destacou.

Foto: reprodução

Além dos animais, também foram apreendidos medicamentos que eram aplicados nos galos, pinças, tesouras e outros objetos. Os galos que estão saudáveis serão doados.

O caso será investigado pela Polícia Civil do Amazonas (PC-AM).

