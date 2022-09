Em outras imagens que circulam em aplicativos de mensagens, duas moradoras do local aparecem revoltadas com a atitude dos policiais

Manaus (AM) – Vídeos que circulam em redes sociais mostram policiais da Polícia Militar do Amazonas (PM-AM) rasgando a Carteira Nacional de Habilitação (CNH) de um motoboy, que trabalha com serviços de entrega por aplicativo, durante uma abordagem em frente a um condomínio residencial no bairro Parque das Laranjeiras, Zona Centro-Sul de Manaus.

O vídeo mostra, ainda, os agentes bastante alterados e gritando com o rapaz. No momento em que o motoboy tira a habilitação do bolso, o policial a puxa da mão do trabalhador e rasga.

Em outras imagens que circulam em aplicativos de mensagens, duas moradoras do local aparecem revoltadas com a atitude dos policiais. No vídeo, é possível ouvir o policial falando que o rapaz não atendeu aos pedidos de parar com a moto, o que resultou na atitude dos policiais.

“Senhor, não tem pessoa que mais apoia a polícia do que eu, mas eu não vou admitir que o senhor faça isso. Bater e rasgar a carteira dele na frente de todo mundo? Isso é inadmissível”, diz uma das moradoras.

A equipe de reportagem do Em Tempo entrou em contato com a Polícia Militar do Amazonas, mas até o fechamento dessa matéria não obtivemos respostas.

