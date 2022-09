David Almeida anuncia programa ‘Alfabetiza Manaus’ e reforma de mais 50 escolas

Manaus (AM) – O prefeito David Almeida anunciou, nesta terça-feira (27), o lançamento do programa “Alfabetiza Manaus”, que visa beneficiar cerca de 8 mil alunos e elevar a condição educacional da capital amazonense.

“Nós herdamos quase 8 mil alunos analfabetos na quarta série. Nossa equipe pedagógica está trabalhando no programa, lembrando que nós somos a terceira maior rede educacional do Brasil, com 200 mil alunos, só ficamos atrás de São Paulo e Rio de Janeiro. Nós pagamos o terceiro melhor salário e eu estou desafiando nossos gestores e professores para que a gente possa alcançar esses índices e elevar a condição educacional da nossa cidade”, afirmou David Almeida.

O anúncio foi feito durante a reinauguração da escola municipal Antônia Alexandrina Monteverde Bentes, localizada na rua Rogério Magalhães, no bairro Cidade Nova 2, Zona Norte de Manaus.

Reforma em escolas

Durante o evento, o prefeito reforçou que mais de 200 escolas, administradas pela Secretaria Municipal de Educação (Semed), estão em reforma ou em processo final de obra, para serem entregues até o final deste ano.

“Quando nós entramos na prefeitura, nós tínhamos 199 escolas fechadas para reforma, e a gente fez um mutirão ano passado, e entregaremos ao final do ano 214 escolas reformadas. No mês de dezembro, nós vamos iniciar um outro mutirão de reforma de escolas. Nós não vamos mais fechar escolas durante o ano letivo, nós vamos esperar o mês de dezembro e reformar mais 50 escolas ao mesmo tempo, e, ao final do próximo ano, teremos 264 escolas reformadas. Nós estamos estruturando a educação municipal para que a gente possa obter os melhores resultados índices possíveis no Brasil, e assim a prefeitura tem trabalhado para melhorar a vida do povo da nossa cidade”, pontuou.

A escola municipal Antônia Alexandrina Monteverde Bentes, que não passava por uma reforma completa há mais de 30 anos, vai atender 380 estudantes do ensino fundamental anos iniciais, e recebeu a ampliação de refeitório, cozinha, depósito de merenda, paneleiro, depósito de freezers, área de serviço e também ganhou acessibilidade. A unidade de ensino passa a contar também com um Centro de Tecnologia Educacional (CTE), nova biblioteca e quadra esportiva.

Agradecimento

O aluno Lucas Oliveira, de 9 anos, do 3º ano agradeceu ao prefeito David Almeida e a secretária Dulce pela reforma da escola e que agora poderá estudar em um espaço bonito e adequado para os estudantes.

“Hoje, nós recebemos uma escola linda, nova, toda reformada, para que eu e os meus amigos possamos estudar e aprender melhor. Todos nós agradecemos muito ao empenho do prefeito David e da secretária Dulce, pelo excelente trabalho com a educação de Manaus”, disse o aluno.

