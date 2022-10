Lula vota ao lado de Alckimin e diz: ‘queremos um país que viva em paz’

O candidato à presidência Luiz Inácio Lula da Silva (PT) votou na manhã deste domingo (4) na escola estadual João Firmino, no bairro Assunção, em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista.

Lula foi ao colégio eleitoral acompanhado de seu candidato a vice, Geraldo Alckmin (PSB), do ex-prefeito de SP e candidato ao governo do estado, Fernando Haddad (PT), e de Márcio França (PSB), candidato ao senado. Após votar, ele beijou o comprovante de votação e deixou a sala.

Em coletiva, Lula comentou sobre a eleição de 2018, acenou para a paz e falou sobre sua recente história de vida.

“Há quatro anos atrás eu não pude votar porque eu tinha sido vítima de uma mentira nesse país. Eu estava detido na polícia federal exatamente no dia da eleição. Tentei fazer com que a urna fosse até a cela para eu votar, não levaram. E quatro anos depois, eu estou aqui, votando com reconhecimento da minha total liberdade e com a possibilidade de voltar a ser presidente da república desse país, para tentar fazer esse país voltar à normalidade”, disse Lula em coletiva no local após a votação. Lula defendeu que os eleitores do país “não querem armas, querem que distribuam leite”.

O candidato afirmou, ainda, que ele e seu candidato a vice, Geraldo Alckmin, têm experiência de trabalhar na adversidade.

“Não queremos mais discórdias, queremos um país que vive em paz”. (….)Essa é a eleição mais importante. Estou muito feliz”.

Lula disputa a Presidência pela sexta vez e é o primeiro candidato de uma federação partidária.

A modalidade de aliança, criada em 2021, consiste na união de dois ou mais partidos que deverão atuar como se fossem um só por pelo menos quatro anos.

