Apesar de substituição de 64 urnas e 27 pessoas detidas, TRE-AM considerou pleito como positivo

Manaus (AM) – O Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AM) considerou as eleições deste domingo (2) como positivas. A afirmação foi feita pelo desembargador Jorge Lins durante a coletiva de imprensa realizada no início da noite, para detalhar o transcorrer do pleito eleitoral. A integração das Forças de Segurança foi apontada como o diferencial para que tudo ocorresse sem demais intercorrências que pudessem atrapalhar as votações.

Segundo o desembargador Jorge Lins, o pleito no Amazonas precisou da substituição de 64 urnas e 136 urnas foram reiniciadas. Duas urnas, sendo uma na capital e uma em Coari, chegaram à votação manual.

“As eleições de 2022 transcorreram de forma segura e ordenada. O TRE-AM garantiu aos eleitores o pleno direito ao voto e à cidadania. A regularidade do processo eleitoral encontra-se diretamente relacionada com a segurança das urnas eletrônicas, que assegura ao eleitor o voto registrado e efetivamente computado, sem nenhuma manipulação”, declarou Lins.

O secretário de Segurança Pública do Amazonas, general Carlos Mansur, informou que ao longo do pleito eleitoral 27 pessoas foram detidas por crimes eleitorais, como boca de urna, compra de votos, falsidade ideológica, transporte irregular de passageiros e propaganda irregular. Foram realizados flagrantes, Termos Circunstanciados de Ocorrências (TCO) e instaurado Inquéritos Policiais.

“Reunimos todos as instituições que compõem o sistema de segurança pública e monitoramos todos os locais de votação previstos pelo TRE-AM. Tivemos ocorrências de crime eleitoral, mas nenhuma prejudicou o andamento da votação nesses locais. As urnas foram utilizadas com toda segurança e agora as nossas equipes estão nos locais de apuração com atuação reforçada. Todas as delegacias da capital e interior estiveram abertas com delegados para poder dar as condições de registros de ocorrências”, declarou Mansur.

Pleito tranquilo

O delegado da Polícia Federal (PF), Fábio Pessoa, afirmou que este pleito foi mais tranquilo do que os pleitos anteriores, quando se fala em apuração de denúncias de crimes eleitorais. Nesta tarde de domingo, uma mulher foi detida na sede da PF por suspeita de compra de votos. Com ela, foram apreendidas 23 cestas básicas, além de R$ 2,1 mil em dinheiro trocado. A ocorrência foi conduzida ao órgão pela Polícia Militar. Já em um posto de combustíveis no bairro Aleixo foi identificado uma possível compra de votos com doação de gasolina, por meio de guias de requisição de abastecimento.

“Tivemos uma boa surpresa com o transcorrer do pleito em Coari e Itacoatiara, que são municípios que sempre apresentam ocorrências. No interior, identificamos em Carauari compra de voto e transporte irregular e detivemos três pessoas. Em Itacoatiara, uma notícia de fato, caracterizando transporte de eleitor irregular, com dois detidos. Manacapuru foram dois flagrantes por corrupção eleitoral, um com dois conduzidos, com apreensão de dinheiro e propaganda e o outro com um conduzido com apreensão de dinheiro e também de propaganda. Os municípios de Tapauá, Tefé e Tabatinga também registraram crimes eleitorais”, informou Pessoa.

Mobilidade urbana

O diretor de operações do IMMU, Stanley Ventilari, informou durante a coletiva de imprensa que em relação a mobilidade nas zonas eleitorais, não houve muitas dificuldades no trânsito. Ao longo do pleito, houve dois acidentes com vítimas lesionadas, um acidente com danos materiais e um problema em semáforo na cidade.

“Buscamos solucionar os problemas rapidamente para que conseguíssemos fazer com que as pessoas chegassem aos seus destinos com brevidade. Em relação ao Transporte Coletivo, houve a identificação de um grande número de passageiros no fim da tarde se deslocando para as zonas eleitorais no fim do pleito e também grande fluxo de passageiros para o Complexo Turístico da Ponta Negra. A frota de veículos foi reforçada com 15 ônibus articulados na área. O trabalho integrado funcionou bastante e conseguimos chegar no nosso objetivo de minimizar os problemas na cidade”, explicou Ventilari.

Às 18h, a votação ainda ocorria na capital e em 12 municípios do interior do estado. “Essa é uma eleição em que vários fatores contribuíram para o atraso do processo. Uma eleição em que são cinco candidatos para serem escolhidos, voltou a ser com biometria, teve muitos eleitores sem as anotações dos números dos seus candidatos, o horário da votação foi alterado e contribuiu para a fila. Todas as pessoas que estiveram presentes nas escolas até às 16h conseguiram votar”, finalizou a diretora-geral a diretora geral do TRE-AM, Melissa Lavareda.

