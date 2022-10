Raylla Araújo lança single com Lorena Simpson

As duas artistas unem forças e representatividade nortista

Manaus (AM)- A artista amazonense Raylla Araújo mostrou ao público nesta segunda-feira (3) a capa do seu mais novo projeto, o single “Felicidade”, em parceria musical com a artista Pop, Lorena Simpson.

O trabalho traz uma mensagem positiva e inspiradora para o público. Além da capa, a cantora garantiu que na próxima sexta-feira (7) os fãs poderão curtir o mais novo trabalho da artista.

A canção “Felicidade” Composta por Raylla, que ficou conhecida em 2019 ao ser uma das finalistas no Reality musical da Rede Globo “The Voice Brasil Kids”, conta com a produção musical de Leandro Oliveira “Lelê”, conhecido por seu trabalho com grandes nomes da música, como a Banda Melim, Bruno Cardoso, Mumuzinho, Dilsinho e entre outros.

A grande convidada para a canção, Lorena Simpson, também é amazonense e possui carreira consagrada no mundo da música eletrônica nacional e internacional. As duas artistas unem forças e representatividade nortista e diferentes gerações da música pop.

Raylla, lançou em 2021 seu primeiro EP denominado “Momentos” e já carrega mais de 200 mil seguidores em suas redes sociais. Além do sucesso nos palcos como cantora, a amazonense também se destaca como atriz em teatros musicais, onde já atuou em 4 espetáculos.

