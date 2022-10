Governador Wilson Lima chega ao dia 2 na frente da disputa eleitoral no Amazonas

Os números mostram o governador com 38% das intenções de voto válido do eleitorado do Estado enquanto Amazonino corre atrás com 28%

De acordo com o Ipec, o governador Wilson Lima (União Brasil) chega ao final da campanha eleitoral, em primeiro turno, no Amazonas, com dez pontos percentuais à frente de Amazonino Mendes (Cidadania).

Os números mostram o governador com 38% das intenções de voto válido do eleitorado do Estado enquanto Amazonino corre atrás com 28%. O terceiro colocado é o senador Eduardo Braga (MDB), com 19%.

A pesquisa, realizada em dez cidades entre os dias 27 e 29 de setembro e registrada no TRE-AM com o número BR-08577/2022, mostra Wilson com maior desempenho no interior do Amazonas. Em Manaus, a supremacia é de Amazonino.

Braga no elevador

Números divulgados ontem pela Pontual mostram o crescimento da candidatura de Eduardo Braga ao Governo do Estado, tecnicamente empatado com Amazonino Mendes nesta reta final do primeiro turno.

Conforme os números, a liderança é do governador Wilson Lima, com 36%, vindo a seguir o candidato do Cidadania com 22%.

Braga conta agora com 19% da preferência dos eleitores, com chances reais de ir para o segundo turno.

Atrás de Wilson, Amazonino e Braga aparecem Ricardo Nicolau (Solidariedade) com 8,6% dos votos válidos e Carol Braz (PDT), 3,5%.

Compromisso

Com um histórico de luta pela acessibilidade, o senador Omar Aziz (PSD) assinou uma carta com seis entidades brasileiras se comprometendo a ter a mobilidade sustentável como uma de suas prioridades na elaboração de políticas públicas.

Um dos compromissos assumidos pelo senador diz respeito ao apoio a projetos que abordem a desoneração tributária da cadeia produtiva da bicicleta, dos equipamentos assistivos para pessoas com deficiência e do transporte público, bem como desenvolver uma política industrial de estímulo ao setor.

Motocarreata

O candidato ao Senado Federal, coronel Alfredo Menezes (PL), convidou “todos os patriotas” para participarem do último ato em apoio à campanha de reeleição do presidente Jair Bolsonaro (PL) no Amazonas, antes das eleições deste domingo.

A motocarreata vai se concentrar a partir das 14h, na avenida Autaz Mirim, em frente ao Atacadão, Zona leste de Manaus, e vai encerrar no Complexo Turístico Ponta Negra, Zona Oeste.

O evento está sendo coordenado pelos movimentos de direita do Estado.

Arthur vota cedo

O candidato ao Senado pela federação PSDB-Cidadania, Arthur Virgílio Neto, votará no domingo de eleições logo no primeiro horário, às 7h30, no colégio amazonense Dom Pedro II, conhecido como Colégio Estadual, no cento da cidade.

Arthur atenderá a imprensa presente no local e, de lá, segue para visitar alguns dos principais colégios eleitorais da capital amazonense.

O candidato acompanhará a apuração do pleito em reunião particular com familiares, amigos e apoiadores.

Empresa deu cano

Segundo a Associação dos Amigos e Defensores da BR-319, a empresa paranaense A G 0 Engenharia de Obras, contratada para realizar obras no trecho da BR-319 onde houve a tragédia de quarta-feira (28), “pegou o dinheiro e sumiu”.

No grupo on-line BR-319 Um Direito Nosso o comentário é que a empresa não chegou a fazer obras na área porque o contrato, sem licitação, foi rescindido.

Rato comeu ?

Segundo o Portal da Transparência do Governo Federal, entre janeiro e setembro deste ano o Dnit pagou a empresa o total de R$ 31,2 milhões.

A firma A G 0 Engenharia de Obras, de 2021 a 2022, faturou três licitações para a realização de obras na rodovia federal.

Portas fechadas

A rescisão unilateral do contrato entre o Dnit e a empresa A G 0 Engenharia de Obras foi publicada no Diário Oficial da União (DOU) em 5 de setembro.

No Portal não há nenhuma informação sobre a contratação de nova empresa para serviços na rodovia.

A filial da empresa paranaense, em Humaitá, fechou as portas de forma suspeita.

‘Top 10 2022’

O Conselho Regional de Economia do Amazonas (Corecon-AM) vai homenagear consultores, empresas de consultoria e fundadores do Sebrae-AM em um evento especial que acontecerá na próxima quinta-feira, 6 de outubro.

O evento vai conceder aos homenageados o prêmio ‘Top 10 2022’, além das dez empresas de consultoria que mais se destacaram no cenário econômico local.

Também serão homenageados os fundadores do Sebrae-AM, órgão que atua no fortalecimento do empreendedorismo e na aceleração do processo de formalização da economia na região.

Os 12 reeleitos

Conforme análise do publicitário Durango Duarte, 12 deputados estaduais deverão renovar mandatos na Assembleia Legislativa nas urnas de 2 de outubro.

Pelos cálculos, os reeleitos são: Roberto Cidade (União Brasil), Joana Darc (UB), Adjuto Afonso (UB), Abdala Fraxe (Avante), Alessandra Campêlo (PSC), Mayara Pinheiro (Republicanos), Delegado Péricles (PL), Cabo Maciel (PL), Sinésio Campos (PT), Carlinhos Bessa (PV), Felipe Souza (Patriotas) e João Luiz (Republicanos).

Briga acirrada

De acordo com Durango, o atual deputado estadual Tony Medeiros trava forte duelo com a colega parlamentar Therezinha Ruiz pela terceira vaga do PL entre os eleitos para a Aleam.

Essa vaga também poderá ser abocanhada por Débora Menezes, filha do coronel Alfredo Menezes, candidato ao Senado pela legenda liberal.

Avante e UB

Pela matemática de Durango Duarte, o Avante, do prefeito David Almeida, deverá formar uma bancada de três deputados na Aleam a partir de janeiro de 2023.

Ele aposta na reeleição do deputado Abdala Fraxe e na eleição de Mayra Dias, miss Brasil 2018, esposa do prefeito Bi Garcia, de Parintins, além de Daniel Almeida, irmão do prefeito de Manaus, David Almeida.

Outro com possibilidade de eleger uma grande bancada é o União Brasil, do governador Wilson Lima. A legenda deverá reeleger Roberto Cidade, Joana Darc e Adjuto Afonso, e eleger o médico George Lins, filho do deputado decano da Aleam, Belarmino Lins, que está deixando a vida parlamentar.

Lula só depois

O diretor-executivo para as Américas do grupo Eurasia, Christopher Garman, não acredita que o ex-presidente Lula vença a disputa presidencial no primeiro turno.

Garman diz que as probabilidades de a campanha ser encerrada em sua próxima etapa são mais elevadas agora do que estimativa feita há cerca de duas semanas.

Malafaia processado

Um eleitor da cidade de Paracambi, do Rio de Janeiro, ingressou com ação no Tribunal de Justiça do RJ contra o pastor Silas Malafaia a quem acusou de violar sua privacidade pessoal para pedir voto em favor de candidatos de sua preferência.

O eleitor foi surpreendido em sua residência ao receber uma carta cujo envelope tinha a mensagem “Perigo. Depois de ler, se quiser pode rasgar”. A carta pedia votos para Jair Bolsonaro, Cláudio Castro, Romário e Samuel Malafaia, irmão de Silas.

O eleitor indignado exige indenização de R$ 10 mil ao TJ do Rio pela afronta do pastor.

