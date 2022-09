MR CAGE 45 é realizado em Manaus

O evento de MMA já é tradicional do Amazonas e o maior da região Norte do Brasil

O Jiu-jitsu foi a arte dominante no inicio do então chamado “vale tudo” ao desenvolvimento das Artes Marciais Mistas também chamado de “Mixed martial arts” (MMA).

Na quinta-feira (6), ás 20h no Centro de Convenções do Manaus Plaza Shopping teremos diversos lutadores de jiu-jitsu aventurando-se a lutar na edição de número 45 do Mr. Cage evento que já é um tradicional evento de MMA do Amazonas e o maior da região Norte do Brasil.

Nesta edição com alguns nomes conhecidos da arte suave do circuito local como: Rodrigo Muralha (Faixa Roxa), William Ragnarok (Faixa Preta), Gabriel Maisena (Faixa Roxa), Geovani Barbosa (Faixa Roxa) entre outros. Vão se enfrentar neste evento que faz parte do circuito de MMA da organização, vão ser 3 eventos, o primeiro no dia 9 de setembro e o último que será realizado no dia 24 de novembro.

Na edição 45 vai ser realizado um Grand Prix da categoria Pena até 66kg com duas super lutas que definirão os finalistas para a grande final que será realizado em novembro, os quatro melhores lutadores em atividade da categoria do Amazonas, Francisco Araújo (Champions Factory/Ribeiro Bjj) enfrenta Thales Morais (Black MMA/Dindô Thai) na luta principal do evento, na luta co-principal Max William (Team Ragnarok MMA) enfrenta Robson Fernando (CTT Chiquinho Top Team). Lutas que prometem ser eletrizantes.

Já no Card principal se enfrentam na categoria Peso Mosca até 57kg Antônio Flash (Carioca Academy) VS Rodrigo Muralha (X-Union/AM Top Team), se enfrentam para decidir quem será o finalista. Alex “Pio” aguarda para lutar com o vencedor desta luta no próximo dia 24 de novembro na edição 46 do Mr Cage.

Na categoria Peso Leve até 70kg, Francisco Japa (Monteiro) enfrenta Isai Ramos (Carioca Academy), a luta anterior entre eles gerou polêmica no resultado da arbitragem e os dois aceitaram se enfrentaram na edição especial do BF MR Cage, que teremos a definição de quem é o verdadeiro vencedor.

A categoria Peso Mosca até 57kg, Gabriel Maisena (Leandro Mar) enfrenta Geovanni Barbosa (Team Lopes) em uma luta de promessas do jiu-jitsu e também do “MMA”, uma das lutas mais aguardadas nos últimos tempos.

Informações:

MR CAGE 45

Quando: 06/10/2022 (Quinta-Feira)

Hora: 20:00 hrs

Onde: Centro de Convenções do Shopping Manaus Plaza

Ingressos: 1. lote 70,00

Pontos de Venda dos Ingressos: Loja GOLD PRINT na Rua Pará, 140, Vieiralves.

Vendas on-line shoppingressos.com

Duvidas e informações: (92) 98413-1612

Foto: Winnetou Almeida

Leia mais:

Amazonas no ADCC

Jiu-jítsu do infantil ao master pelo mundo

Raio- X de Lucas Pinheiro