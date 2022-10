Três são capturados em operação policial no Jorge Teixeira

Manaus (AM) – Três pessoas, sendo um homem identificado como Danilo Moreira da Silva, um adolescente de 16 anos e a irmã dele identificada apenas como “Rosana”, foram capturados na noite desta quarta-feira (5), após uma ação policial na rua Anador, no Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. Na ação foram apreendidas trouxinhas de cocaína e oxi, além de dinheiro.

De acordo com o capitão Soeiro da 30ª Companhia Interativa Comunitária (Cicom), Danilo foi preso por traficar o entorpecente, já o adolescente seria apenas usuário e foi detido por estar na “boca de fumo”. Já a irmã dele, desacatou as equipes policiais com palavras de baixo calão e por isso foi detida.

“Recebemos informações que naquela localidade, em uma área de mata haviam indivíduos comercializando entorpecentes e portando armas de fogo. Ao chegarmos no local, houve confronto com os infratores, pois foram efetuados vários disparos contra a guarnição. O Danilo estava vendendo drogas e o adolescente estava consumindo os entorpecentes. A irmã do menor ao ver ele apreendido atacou as equipes policiais com diversas palavras de baixo calão e foi necessário o uso da força para contê-la. Não encontramos nenhum armamento” , destacou Soeiro.

Foram apreendidos no total 122 trouxinhas de droga, dentre maconha, cocaína e oxi, além de R$ 420 em espécie. Os detidos foram encaminhados ao 14° Distrito Integrado de Polícia (DIP), onde foram adotados os procedimentos cabíveis.

Danilo deve responder por tráfico de drogas e Rosana por desacato a autoridade policial. O adolescente será encaminhado à Delegacia Especializada em Apuração de Atos Infracionais (Deaai).

