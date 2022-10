Em defesa de universidades, Zé Ricardo ingressa com PDL contra retirada de recursos

Brasília (DF) – Em plena crise econômica, social e política do país, com milhões de famílias passando fome e desempregadas, o Governo Bolsonaro volta a destilar ódio em cima da população, de acordo com o deputado federal Zé Ricardo (PT/AM). Com o Decreto Nº 11.216, de 30 de setembro de 2022, bloqueia R$ 2,4 bilhões do orçamento do Ministério da Educação, incluindo quase R$ 9 milhões a menos para o Amazonas – Universidade Federal do Amazonas (Ufam) e Instituto Federal do Amazonas (Ifam).

Diante dessa situação, o deputado ingressou hoje (6) com Projeto de Decreto Legislativo (PDL) para sustar mais esse Decreto do Governo Federal.

“Mais uma vez, o Governo Bolsonaro corta recursos da educação e da pesquisa. Esse é o Governo da maldade que sempre dissemos. Bolsonaro disse que governos anteriores transformaram a educação numa balbúrdia, quando, na verdade, seu governo é contra a educação, contra a pesquisa e a ciência. Um Governo contra os jovens e o futuro do Brasil”, declarou Zé Ricardo.

No Amazonas, esses cortes atingem diretamente a Universidade Federal do Amazonas e o Instituto Federal do Amazonas, que terão muitas dificuldades para manter suas atividades. Na Ufam, os cortes são de R$ 5,4 milhões. Já no Ifam, o contingenciamento será de R$ 3,5 milhões, representando 5,8% do recurso para 2022. Em nota, a reitoria do Ifam diz que esse novo contingenciamento soma-se ao corte orçamentário de R$ 4,7 milhões, realizado no primeiro semestre deste ano pelo Governo Federal.

