Inter segue na vice-liderança do Brasileirão ao vencer Goiás no Beira-Rio

Em um jogo muito movimentado, o Internacional venceu o Goiás, por 4 a 2. Os times se enfrentaram neste domingo (9), em partida válida pela 31ª rodada do Campeonato Brasileiro. Alan Patrick (duas vezes) e Maurício anotaram os gols do Inter. Pedro Raul marcou os dois tentos dos visitantes.

Com o resultado, o Colorado segue na vice-liderança, com 57 pontos – nove a menos que o líder Palmeiras. Enquanto isso, o Esmeraldino fica em 13º, com 38 pontos, e é a primeira equipe fora da zona de classificação da Copa Sul-Americana.

Primeiro tempo movimentado

O primeiro tempo foi extremamente movimentado no Beira-Rio, com chegadas de perigo desde o primeiro minuto. O Goiás saiu com tudo e quase abriu o placar com Dadá Belmonte, que obrigou Keiller a fazer boa defesa. Aos 12, o Internacional marcou. De Pena roubou a bola no ataque, tocando para Pedro Henrique, que correu e cruzou para o meio da área. A zaga esmeraldina vacilou, não cortou, e Maurício mandou para o fundo do gol.

O empate veio aos 32. Bustos errou o tempo de bola e tocou com o braço dentro da área. Pedro Raul converteu o pênalti. Aos 41, De Pena encontrou Pedro Henrique na área. O atacante tentou, mas Tadeu defendeu. Na sobra, Alan Patrick mandou para o gol vazio. No final, aos 47, novamente igualdade. Após escanteio cobrado, Lucas Halter cabeceou no travessão. Na sobra, Pedro Raul, de primeira, marcou.

Pressão no segundo tempo

O jogo voltou da mesma maneira: muita intensidade. Aos 9, o Goiás chegou com perigo, em jogada de Auremir, que mandou para fora. O Internacional, que teve boa chance com Alemão, voltou a ficar à frente do placar aos 12. Maurício cruzou da esquerda, e Alan Patrick subiu e tocou de cabeça para deslocar o goleiro Tadeu.

O Goiás apareceu novamente com Pedro Raul. Aos 20, o artilheiro esmeraldino isolou. O Colorado respondeu com Pedro Henrique, que, em duas oportunidades, quase ampliou a vantagem dos donos da casa. Aos 39, Pedro Raul obrigou Keiller a fazer duas grandes defesas. Pouco tempo depois, Fellipe Bastos cobrou falta, mas a bola passou à direita da meta. Aos 50, De Pena roubou a bola de Tadeu, que havia acabado de receber de Maguinho, e mandou para o fundo das redes.

