Mulher é brutalmente espancada pelo companheiro na frente de motel em Manaus

Manaus (AM) – Uma mulher foi espancada pelo próprio companheiro em frente a um motel, localizado na rua Curimatã, no bairro Jorge Teixeira, na Zona Leste de Manaus. A vítima foi deixada no local agonizando.

A mulher foi socorrida por uma ambulância do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (Samu). O suspeito da agressão foi detido em flagrante pela guarnição da 30° Companhia Interativa Comunitária (Cicom) e deve responder pelo crime de agressão contra a mulher e tentativa de feminicídio.

O ocorrido revoltou populares que passavam pela localidade e testemunharam a brutalidade do crime. Ainda não se sabe detalhes do que teria motivado o ataque por parte do homem.

