Circuito +Cultura traz agenda gratuita com teatro, música e cinema em Manaus

Manaus (AM)- Para fechar a semana, a Secretaria de Cultura e Economia Criativa, leva atrações de teatro, música e cinema aos espaços culturais do Governo do Estado. A programação faz parte do projeto Circuito +Cultura.

Na quinta-feira (13), o Largo de São Sebastião recebe atrações das 18h às 20h, começando com o espetáculo de teatro infantil “Brincadeiras” e, em seguida, o cantor e compositor Serginho Queiroz apresenta um show de voz e violão. No Teatro Gebes Medeiros, das 19h às 20h, o espetáculo de teatro “Velha Loba” será a atração. A classificação indicativa é livre.

Já na sexta-feira (14), a programação inicia às 9h no Centro Cultural dos Povos da Amazônia (CCPA), com a performance artística, “A Índia Mística e o Coração onde Habita (Cultura Hindu)”, da Cia Poona de Dança.

O Cineteatro Guarany exibe, a partir das 18h30, a série documental “Registros, Histórias e Narrativas sobre a Arte Amazonense”, produzida pela Art Brasil. A classificação é livre.



Na sexta-feira também tem programação no Largo de São Sebastião, das 18h às 19h. No palco, o espetáculo de circo com o Circo Xeretinha e, na sequência, a cantora Rebecca Grana.

O Teatro da Instalação recebe o espetáculo de dança “Jamais Fomos Modernos”, das 19h às 20h, também na sexta. No mesmo horário, sendo que no Teatro Gebes Medeiros, o público assiste à peça “O que acontece no final”. A classificação é de 14 anos.

Horários

• Largo de São Sebastião, das 18h às 20h

• Teatro Gebes Medeiros, das 19h às 20h

• Centro Cultural Povos da Amazônia (CCPA), das 9h às 10h

• Cineteatro Guarany, às 18h30

• Teatro da Instalação, das 19h às 20h

Locais

• Teatro Gebes Medeiros, avenida Eduardo Ribeiro, Centro

• Largo de São Sebastião, rua 10 de Julho, Centro

• Centro Cultural dos Povos da Amazônia, Distrito Industrial I, avenida Silves, Crespo

• Cineteatro Guarany, avenida Sete de Setembro, Centro

• Teatro da Instalação, rua Frei José dos Inocentes, Centro

