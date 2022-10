Seletiva para Maratona Musical está com inscrições abertas até novembro

Manaus (AM) – Estão abertas as inscrições para a Seletiva da Maratona Musical (MaMusic 2022). O objetivo é encontrar talentos que estão escondidos apenas esperando uma oportunidade.

A seletiva é gratuita e vai até 10 de novembro, quando também será divulgado o resultado dos selecionados. A Maratona Musical 2022 acontece no Teatro Manauara, no dia 22 de dezembro.

A primeira Maratona Musical de Manaus vai acontecer no estilo Talent Show. A competição para encontrar os artistas mais talentosos do Amazonas terá o auxílio de jurados. Idealizadora do MaMusic, Bárbara Soares, pretende valorizar as escolas e seus programas de ensino de música, tendo a possibilidade de encontrar bandas de garagem e novos talentos individuais do Amazonas.

“Queremos que seja o primeiro passo, a oportunidade do primeiro contato com um público, uma grande chance de mostrar todo o seu carisma e habilidade para conquistar os fãs e o prêmio, afinal será o público que decidirá o 1º lugar dos Talentos MaMusic”, informa Bárbara.

Ao todo, serão três modalidades disponíveis para seleção: MaMusic “Suzuki”, onde estão aptos a concorrer, os alunos do Método Suzuki, um método japonês internacional dedicado à iniciação em instrumentos clássicos; MaMusic “Escolas”, podem se inscrever alunos solos ou grupos musicais que estejam vinculados a uma escola de música ou regular e por fim MaMusic, “Manaus”, onde concorrem músicos acima de 15 anos.

O MaMusic Suzuki vai premiar o 1º lugar Talento Suzuki Mirim (3-7 anos) com o valor de R$ 400 reais. Também será premiado o 1º lugar Talento Suzuki Júnior (8-14 anos), com o valor de R$ 200 reais. As apresentações acontecem a partir das 15h.

O MaMusic Escolas vai premiar solistas, grupos, orquestras e bandas, sem limite de idade. O 1º lugar Talento da Escola vai receber R$ 500 reais, o 2º lugar Talento da Escola com R$ 300 reais e o 3º lugar Talento da Escola com R$ 200 reais. Os shows começam às 18h. Já o MaMusic Manaus é uma competição para instrumentistas ou cantores acima de 15 anos mostrarem seu potencial. A premiação será de R$ 700 reais para o 1º lugar Talento Manaus, o 2º lugar Talento Manaus receberá R$ 300 reais e o 3º lugar Individual ganha R$ 200 reais.

Para assistir as apresentações dos talentos, os interessados podem adquirir o ingresso. Mais informações (92) 98240-7375.

Serviço

O quê: MaMusic 2022

Inscrições: Até o dia 10 de novembro

Data do evento: 22 de dezembro

Local: Teatro Manaura

Horário: A partir das 15h

Ingresso: R$ 30 reais

Informações: (92) 98240-7375

*com informações da assessoria

