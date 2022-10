Dá tempo de emagrecer até o fim do ano?

A nutricionista Amanda Regina, da Personare, passou algumas dicas de emagrecimento para quem quer perder uns quilos até o fim do ano. Compartilhamos aqui, sete dicas com vocês para emagrecer sem perder a saúde.

1) -Acorde o seu corpo

Antes de comer ou mesmo tomar uma xícara de café, acorde o seu corpo com 1 copo de água e 1 fruta.

A água ajuda o corpo a desintoxicar, melhora o metabolismo e o funcionamento intestinal. Espere uns 5 minutos e então comece o café da manhã com 1 fruta da sua preferência. Essa é uma ótima maneira de dar um “bom dia” para o seu corpo e diminuir a vontade de doces (que vem ao longo do dia).

2)-Adicione proteína no café da manhã

Coloque uma fonte de proteína no seu café da manhã para regular a glicemia e controlar os “beliscos” e a fome que tendem a aparecer no final da tarde.

Experimente incluir ovos, feitos de maneiras diversas para não enjoar. Pode ser na crepioca ou na panqueca, mexidos, cozidos ou em omeletes, etc. Outra sugestão é usar pastinhas de tofu, húmus, tofu mexido, entre outras fontes vegetais de proteína. Só não fique apenas nos carboidratos e gorduras.

3)-Beba a quantidade necessária de água

A água acelera o metabolismo, melhora o raciocínio, limpa os rins (que filtram as substâncias no corpo), é essencial para o funcionamento do intestino e do cérebro, e ajuda na eliminação de toxinas.

4) – Preste atenção no ponto de saciedade

O estômago tem aproximadamente o tamanho da sua mão fechada. Para ficar satisfeito, é necessário que se expanda levemente.

5) -Mantra: “Comida continua existindo!”

Por exemplo: resolveu comer pizza e ficou satisfeito com 2 pedaços? Não coma o terceiro, o quarto… Lembre que você pode comer outra fatia no dia seguinte, na próxima semana ou quando quiser. Ou seja, não precisa comer como se fosse a última vez na vida!

Se você tem um happy hour na sexta à noite, uma feijoada no sábado, pizza no sábado e almoço de domingo na casa da avó, você precisa escolher qual é a prioridade para que “escape” um pouquinho. Caso escolha comer mais na casa da avó, na sexta à noite você pode escolher tomar uma água com gás ao invés de tomar drink alcoólico e comer um carpaccio com salada ou uma porção de brusqueta. Na feijoada, capriche na porção de couve e vinagrete e coma apenas uma porção para se sentir satisfeito. Na pizza, escolha 2 pedaços com sabores mais leves, como muçarela, rúcula, marguerita e atum. E se contente com apenas uma taça de vinho.

6) – Aprenda a planejar

Não dá para casar e comprar a bicicleta, certo? Então, também não dá para comer tudo o que aparece, mesmo que seja “só um pouquinho” A chave é o planejamento. Toda sua comida tem que ser pensada antes, planejada.

7)- Tenha dias detox

Aproveite as segundas-feiras ou um dia de final de semana mais tranquilo para fazer um processo detox, que nada mais é que fazer escolhas por alimentos e líquidos mais leves.